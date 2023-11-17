Onet: ноябрь — месяц откровений украинских лидеров и «международного отрезвления»

Устами своих ключевых военных чиновников украинцы сообщили миру, что им наконец-то пришлось смириться с американской стратегией по вооружённому конфликту, уверен польский журналист Марчин Вырвал. На портале Onet он рассказывает, что, хотя парадоксальным образом интересы Вашингтона и Москвы, нацеленные на затяжной конфликт, совпадают, ближе к успеху находится всё-таки Кремль.

«Многое указывает на то, что ноябрь станет месяцем международного отрезвления в плане войны на Украине по причине серии заявлений наиболее важных украинских политиков и военных. В особенности последних», — пишет на Onet польский журналист Марчин Вырвал.

В статье он напоминает, что сначала 1 ноября американский Time опубликовал большую статью на тему усугубляющейся международной изоляции Владимира Зеленского в конфликте. Затем, на следующий день, главнокомандующий украинскими вооружёнными силами генерал Валерий Залужный признался британскому The Economist, что Украина зашла в «тупик». Более того, в беседе с украинским изданием NV глава украинской военной разведки Кирилл Буданов открытым текстом заявил: «Война может затянуться». Хотя эти слова не были так замечены на международной арене, потому что они прозвучали на украинском, а не на английском языке, тем не менее, по мнению польского журналиста, они чрезвычайно важны — ведь они многое говорят о том, чего следует ожидать в ближайшие годы.

«Тем самым устами своих ключевых военных чиновников украинцы сообщают миру, что они в конце концов смирились с американской стратегией ведения этой войны: она должна длиться как можно дольше, чтобы в результате ослабить Россию в долгосрочной перспективе. Проблема, однако, заключается в том, что Россия тоже играет на продление войны — пусть и по совершенно другим причинам», — объясняет Марчин Вырвал. По его оценкам, в этой междержавной пробе сил через страну-посредника Украина была сведена к роли инструмента, который в настоящее время больше соответствует российской, нежели американской модели управления конфликтами.

В статье он указывает, что изначальная стратегия США, подразумевающая ослабление России путём затяжного вооружённого конфликта, не оказалась уж такой действенной. Как любая страна во время конфликта, Россия в той или иной степени экономически ослабела, но западные санкции не полностью выполнили свою роль, и сегодня Москва торгует с другими странами напрямую или через посредников.

У журналиста нет сомнений в том, что на настоящий момент Россия не намерена подписывать никакое соглашение с Киевом и союзной коалицией, впрочем, как и США, то есть обе стороны делают ставку на долгосрочный конфликт. «Однако они продлевают его по совершенно другим причинам, чем США. Прежде всего Кремль рассчитывает на истощение ресурсов и усталость западного общества от войны», — поясняет польский журналист.

Всё указывает на то, что в случае с Западной Европой цель России скоро будет достигнута, уверен он. Всё новые страны — Великобритания, Италия, Польша — сообщают о пустых складах. Другие, такие как Словакия и Венгрия, играют в паре с Россией против Украины. Более того, можно смело предположить, что есть страны, которые были бы рады вернуться к покупке дешёвого газа из России после сложных в финансовом плане полутора лет. По мнению автора, в этом конфликте нерешительная и ослабленная десятилетиями безрассудного разоружения Западная Европа в лучшем случае играет роль американской «закуски», а в худшем — бессильного наблюдателя, который ждёт результатов решений, которые будут приняты над его головой.

«Следовательно, если сравнить обе цели сверхдержав — долгосрочное ослабление России со стороны США и долгосрочную дестабилизацию Украины и всего региона со стороны России, — сразу становится понятно, какая страна находится ближе к достижению своей цели», — подчёркивает Марчин Вырвал. К тому же, по его мнению, забытая война в Израиле упала на радость России, «словно звездочка с неба», ведь она действенным образом переключила внимание мировой общественности с украинского конфликта.