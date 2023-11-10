Польский эксперт: старых членов ЕС ужасает перспектива скорого присоединения Украины

Несмотря на то что сегодня среди стран — кандидатов на вступление ЕС отдаёт своё предпочтение именно Киеву, о каких-либо временных рамках говорить не приходится, заявил польский политолог Кароль Шульц. В беседе с Dziennik он объясняет, что «старый ЕС» ещё не оправился от опыта присоединения Польши и Венгрии, которым до сих пор чуждо верховенство закона, а что тут говорить о пронизанной коррупцией Украине.

Политолог из Вроцлавского университета Кароль Шульц полагает, что доклад Европейской комиссии о расширении ЕС — это своего рода прорыв. «В обычной ситуации, то есть если бы мы не находились в состоянии войны – а конфликт между Россией и Украиной — это столкновение со всем Западом, — я бы сказал, что этот документ не так уж и важен. Однако сегодня ситуация совершенно иная. В лице ЕС мы переходим от стадии обсуждения присоединения Украины к обычной технической процедуре интеграции этой страны в европейские структуры», — говорит он Dziennik.

В интервью аналитик обратил внимание на то, что в 150-страничном документе подробно говорится о достижениях Украины и о том, в каких областях ей ещё надо потрудиться. Более того, по мнению Шульца, Европейская комиссия принимает во внимание военную ситуацию на Украине, что имеет большое значение для самих украинцев. «ЕС показывает, что Запад не поворачивается спиной к Украине», — подчёркивает он.

Шульц считает, что в целом документ демонстрирует желание ЕС открыться на Восток. По его мнению, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен — единственный лидер западного мира, кроме Джо Байдена, у которого хватает смелости чертить политические сценарии. В качестве противоположного полюса он приводит пример канцлера Германии Олафа Шольца. В случае разрешения украинского конфликта он, скорее, вернулся бы к прежней пророссийской политике и не стал бы гарантировать вступление Украины в ЕС, в отличие от своей соотечественницы фон дер Ляйен. «Конечно, в случае сопротивления национальных государств глава комиссии в одиночку ничего не сможет добиться. Именно поэтому я боюсь того, что произойдёт, когда она уйдёт с должности», — объяснил он.

Польский политолог согласен с тем, что главное внимание в документе ЕС было сосредоточено прежде всего на Украине, и эта ситуация чем-то напоминает расширение ЕС за счёт десяти стран Центральной, Восточной и Южной Европы почти 20-летней давности. «Тогда все заинтересованные стороны знали, что Польша была ключевым элементом в этой картине —из-за масштабов своего населения. В плане Украины ситуация обстоит похожим образом — благодаря своему огромному населению, территориальному и экономическому потенциалу она выступает важнейшим кандидатом на членство. Давайте также будем помнить о том, что Украина делает сегодня то же, что Польша сделала для Запада в 1920 году, защищая Европу от натиска большевиков», — напомнил он.

В беседе он также выразил надежду на то, что после окончания конфликта украинская армия станет самой эффективной армией НАТО, или по крайней мере его союзником. «Я понимаю, что с точки зрения других стран, стремящихся вступить в ЕС, именно Украине отдаётся предпочтение. Тем не менее я ожидаю от политиков, что они скажут прямо: послушайте, Молдавия, Черногория, Северная Македония — вы важны для нас, но сегодня по этим и другим причинам именно Украина самая важная», — подчёркивает он. Одновременно Шульц отмечает, что ЕС не закрывает глаза на нарушения принципов либеральной демократии и верховенства закона, царящие на Украине, а также проблему коррупции и власти, которая находится в руках у олигархов. ЕС понимает все сложности, связанные с восстановлением Украины после окончания конфликта. В беседе он отмечает, что на сегодняшний день внешняя политика Киева на 93% интегрирована с политикой Брюсселя.

Одновременно эксперт констатирует, что сказать, когда Украина станет членом ЕС, невозможно, так же как и назвать какие-либо временные рамки. «Нет, их не может быть… Никто в ЕС сегодня на это бы не дал своего согласия. Давайте будем честны: все старые члены ЕС боятся скорого вступления Украины после опыта с Польшей и Венгрией. К сожалению, эти две страны нашего региона — наиболее серьёзные игроки ЕС, нарушающие базовые принципы ЕС. У Запада появляется икота — он принял эти страны, прошло 20 лет, существует много сложностей, и теперь он откроется ещё более крупной стране с ещё более серьёзными проблемами, включая коррупцию», — рассуждает он.