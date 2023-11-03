Граница по Днепру: польский генерал рассказал про возможное завершение украинского конфликта

Усталость украинцев от конфликта становится всё более заметной, более того, они всё чаще обвиняют свои власти в том, что они больше действуют в пользу американских, а не украинских интересов, рассказывает польский генерал Богуслав Пацек. В беседе с Biznes Alert он указывает, что даже если Киев пока не решается идти на мирные переговоры, условия которых были бы крайне невыгодны для него, то он уже начинает принимать их во внимание.

Хотя из-за осеннего сезона дождей украинский фронт зашёл в тупик и в зоне боевых действий с трудом передвигаются танки и боевые машины, тем не менее россияне атакуют всё смелее и постоянно беспокоят позиции украинцев, которые должны постоянно быть в боевой готовности, говорит Biznes Alert польский генерал Богуслав Пацек.

В беседе военный также указывает на то, что несмотря на большие жертвы и героизм украинской армии, цели контрнаступления, даже частично, не были достигнуты. По его оценкам, сейчас с военной точки зрения для Украины наступили очень тяжёлые времена, потому что на нынешнем этапе конфликта украинская армия столкнулась с большой проблемой в плане материально-технического обеспечения, поставок боеприпасов и вооружения. Больше всего, однако, она страдает от отсутствия хорошо обученных и мотивированных солдат. Пацек объясняет, что сейчас на фронте сражаются мобилизованные солдаты резерва, многие из которых не соответствуют легенде об украинских доблестных военных, о которых было слышно год назад. Многие из них погибли, были тяжело ранены или полностью выбыли из боя. «Некоторые из них, конечно, ещё активны на передовой, но их слишком мало, чтобы сохранить прежний высокий уровень. У резервистов нет соответствующего опыта и навыков, что чревато большими кадровыми потерями», — добавляет он.

Польский военный также рассказывает, что украинцы сами осознают, насколько плохая их ситуация. Более того, приближающийся зимний сезон вызывает беспокойство в связи с необходимостью защиты энергосистемы страны.

В интервью Пацек обращает внимание на хроническую усталость украинского общества от конфликта, которая выливается в гнев в отношении собственных властей. Популярность самого Владимира Зеленского падает, а в адрес чиновников звучат обвинения в коррупции и чрезмерной смертности солдат. «Кроме того, украинское правительство обвиняют в том, что оно больше действует в пользу американских, а не украинских интересов. Власти осознают плачевную ситуацию и падение морального духа населения. Конечно, Киев может решиться пойти на мирные переговоры, но сегодня они стали бы крайне невыгодны для Украины», — констатирует он.

С другой стороны, по его словам, россияне осознают своё преимущество, поскольку у них больше личного состава, запасов, а производство артиллерийских боеприпасов находится на рекордном уровне. Россия производит около 170 тыс. штук артиллерийских снарядов в месяц. Для сравнения, США и Европа, вместе взятые, производят около 50 тыс. штук.

Польский генерал также отмечает, что несмотря на все заверения президента США Джо Байдена о продолжении помощи украинской армии, Киев осознаёт, что ему придётся разделить поддержку США с Израилем и что теперь внимание и усилия американских властей будут сосредоточены прежде всего на конфликте на Ближнем Востоке.

В качестве ещё одного негативного фактора, который вредит имиджу Украины, Пацек называет сообщения о коррупции и хищениях гуманитарной помощи и техники, которые должны были быть переданы солдатам, сражающимся на фронте. Важно то, что неэффективность правительства в Киеве вызывает возмущение не только среди общественного мнения на Западе, но и среди самих украинцев, тысячи из которых до сих пор страдают от голода, холода и обстрелов. К тому же украинцы обвиняют свои власти в ухудшении отношений с Польшей, которая первой пришла им на помощь. Одновременно они понимают, что теперь объёмы гуманитарной поддержки будут лишь идти на спад.

«Ситуация, в которой оказалась Украина, очень сложная, поэтому к сообщениям СМИ о её успехах и подвигах на фронте следует относиться с недоверием. Конечно, с другой стороны, мы не можем говорить о поражении, но пока нет никаких признаков победы Украины в войне, а сами украинцы опасаются, что конфликт может закончиться в виде границы с Россией на Днепре», — резюмирует он в беседе с Biznes Alert.