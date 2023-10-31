Onet: поражение украинского контрнаступления вполне отвечает ожиданиям западных держав

С самого начала украинского конфликта Запад не делал ставку на безоговорочную победу Киева, потому что именно патовая ситуация на фронте, по их мнению, положит ему конец, пишет журналист Витольд Юращ. На портале Onet он указывает на то, что в отличие от Польши Запад не игнорирует жестоких правил мировой политики. Он помнит о ядерном потенциале Москвы и заинтересован в том, чтобы она вышла из конфликта, сохранив лицо.

Поражение или, в лучшем случае, отсутствие успеха украинского контрнаступления вызывает в Польше беспокойство и даже опасение, что это может стать предвестником проигрыша Киева. «В реальности, однако, отсутствие успехов, с одной стороны, россиян, а с другой — украинцев и патовая ситуация на линии фронта — как многое на это указывает — это именно то положение дел, которого желают западные державы», — пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.

В статье аналитик приписывает польским общественным дебатам в международной политике истерию и отсутствие предметного обмена аргументами. В качестве наглядного примера он приводит распространённый взгляд: Украина — это либо бандеровцы и экономическая угроза в будущем, либо сражающиеся от польского имени герои, с которыми даже неудобно «торговаться». Поляки также попадают в крайность, рассуждая, когда же Украина вернёт себе все территории, либо в противном случае уже Польша будет вынуждена защищать свою независимость.

Юращ уверен, что кардинальные мнения об украинском конфликте особо опасны и вредны. «Если предположить, что единственным не столько желательным, сколько допустимым сценарием прекращения войны является отвоёвывание Украиной всех оккупированных территорий, то мы выбираем решение, которое, хотя и очевидно правильное с моральной точки зрения, крайне нереалистично», — констатирует он. По его мнению, такого рода эмоциональное колебание и неспособность к рациональному анализу говорит о том, что Польша не сможет вести дипломатическую игру по украинскому конфликту не столько с противниками, сколько в первую очередь с союзниками.

Аналитик предлагает взглянуть на конфликт без эмоций и заметить, что с самого начала цель Запада, в первую очередь США, заключалась в том, чтобы Украина не потерпела поражения в конфликте, но и не одержала решительную победу. Типы вооружений и его количество, которые Вашингтон передавал Киеву, наглядно об этом свидетельствуют. «Отсюда вопрос: не является ли провал украинского контрнаступления, как бы цинично это ни звучало, желательным и оптимальным положением дел и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне. Эта неудача приводит к патовой ситуации, то есть такой, при которой продолжение войны теряет смысл как для Москвы, так и для Киева», — подчёркивает Юращ.

Такое развитие событий, в свою очередь, приближает перспективу окончания конфликта. Именно поэтому даже крайне проукраинско настроенные американские политики не желают её полной и однозначной победы. В отличие от Польши, которая прежде всего обеспокоена справедливым окончанием конфликта, западные державы обеспокоены тем, как избежать повторения нового российско-украинского конфликта. В последнее время в США, Германии и остальных западных странах преобладает мнение, что этого можно добиться, если Россия выйдет из конфликта, сохранив в какой-то степени своё лицо.

«В Польше, оданко, даже малейшее упоминание о том, что Москва спасает лицо, рассматривается как признак слабости Запада по отношению к России, что абсурдно. Ведь если бы не Запад, Украина давно бы не смогла продолжать борьбу, потому что у неё просто-напросто закончились бы боеприпасы», — поясняет журналист.

В статье Юращ обращает внимание и на то, что польские идеи по окончанию конфликта — это не выражение реализма, а всего лишь мечты. «Мечтать во внешней политике, по словам Талейрана, хуже преступления. Это ошибка. Мечтать о потере лица и поражении говорит об игнорировании жестоких правил мировой политики», — добавляет он. По его словам, все западные державы не забывают и об имеющемся у России ядерном потенциале.

Более того, по его оценкам, важно не только то, как закончится нынешний конфликт, а то, будет ли Украина в будущем сильным государством с сильной армией и на какие гарантии безопасности и военную помощь со стороны Запада она сможет рассчитывать.