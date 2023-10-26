«Нулевая помощь»: премьер Словакии категорически отказывает в военном содействии Киеву

Спустя полтора года понятно, что у украинского конфликта нет военного решения, поэтому никакой военной помощи Киеву не надо предоставлять, а лишь ограничиться гуманитарной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он предупредил, что не будет голосовать за антироссийские санкции ЕС, пока не поймёт, какими последствиями они чреваты, пишет Onet.

Премьер-министр нового правительства Словакии Роберт Фицо заявил перед саммитом ЕС, что поддержит вариант «нулевой военной помощи» Украине. По его словам, конфликт уже длится полтора года — и за это время у России большие территориальные завоевания, нежели у Украины, сообщает Onet.

«Видно, что нет военного решения конфликта», — заявил Фицо членам комитета по делам Европы парламента Словакии. По его мнению, словацкая армия должна подумать о собственных запасах боеприпасов и вооружения. Он также заявил, что не будет голосовать за какие-либо санкции, направленные против России на саммите ЕС в Брюсселе, пока не проанализирует, в чём они заключаются и каковы могут быть их последствия. Он лишь выразил готовность предоставления гуманитарной помощи украинскому мирному населению.

У словацкого премьера нет сомнений и в том, что Украина не готова вступить в ЕС. Он добавил, что она однажды может стать государством-членом, но тогда ей надо будет соответствовать тем же критериям, которые применялись в отношении других стран. Членство Украины в НАТО он отверг.

Фицо заявил, что не ожидает каких-либо серьёзных заявлений на саммите ЕС. Он также пообещал членам комитета, что будет встречаться с ними перед каждым заседанием Европейского совета.