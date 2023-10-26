Politico: ЕС не планирует наказывать Орбана и Фицо за пророссийский настрой

Лидеры Словакии и Венгрии всё больше раздражают ЕС своей пророссийской позицией, пишет Politico. Однако европейские чиновники не слишком обеспокоены этим и не планируют наказывать страны за неповиновение общей политике, отмечает издание. Напротив, руководство блока надеется склонить Виктора Орбана и Роберта Фицо на свою сторону с помощью поощрений, говорится в статье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всю прошлую неделю дерзко троллил Запад: пожимал руку Владимиру Путину, сравнивал ЕС с деспотичным Советским Союзом и обещал задержать выделение нового транша помощи Украине, напоминает Politico. Теперь заносчивый венгерский лидер намерен объединиться с новоизбранным пропутинским главой Словакии Робертом Фицо, чтобы сделать новый выпад в адрес блока во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, пишет издание.

В ответ на это ЕС коллективно «пожимает плечами» и «шёпотом» обещает разморозить €13 млрд в обмен на проведение Будапештом реформ, направленных на приведение законодательства в соответствие со стандартами верховенства права ЕС.

В целом европейские чиновники уверены, что влияние двух стран слишком слабо, чтобы иметь реальный вес внутри ЕС. «Словакия — такая ничтожная страна, что это едва ли что-то изменит», — заявил представитель ЕС. Аналогичным образом, французский чиновник настаивает, что Орбан тоже в конечном счёте подчинялся важным решениям ЕС, несмотря на театральную антиевропейскую позицию.

Тем не менее не так-то просто отмахнуться от разрушительных способностей Орбана, пишет Politico. Когда санкции ЕС против России были согласованы, Венгрия регулярно откладывала принятие мер, чтобы выбить для себя уступки.

В этой связи страны Центральной и Восточной Европы всё больше тревожатся из-за пророссийской политики венгерского лидера. В частных беседах дипломаты из региона задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться конфиденциальной информацией об Украине с Венгрией, если лояльность её лидера в первую очередь связана с Россией.

В то же время в ЕС не планируют вводить в адрес Будапешта жёстких мер из-за контактов Орбана с Россией, отмечается в статье. Более того, Еврокомиссия даже планирует разморозить предназначенные для Венгрии средства, заблокированные из-за проблем страны с верховенством закона.

Учитывая обострение израильско-палестинского конфликта и отсутствие единства внутри ЕС в отношении к нему, дипломаты утверждают, что Венгрия является второстепенной проблемой, указывая на то, что Орбан до сих пор подписывал все пакеты помощи Украине, а также санкции против России.

Кроме того, они утверждают, что сейчас он более изолирован, чем когда-либо, с тех пор как его бывший союзник, премьер-министр Польши правого толка Матеуш Моравецкий потерпел поражение на парламентских выборах в начале этого месяца.

Санкции против словацкого премьер-министра Роберта Фицо также не стоят на повестке дня. «Лучше привлечь его к работе, а не подвергать остракизму, загнав его в угол. Ведь он найдёт Орбана в этом углу», — считают европейские эксперты.