Эстонские эксперты: Орбан стал воплощением усталости от демократии

Эстонские эксперты считают, что тесные контакты Виктора Орбана и Владимира Путина демонстрируют, на чьей стороне сейчас находится Венгрия. Как передаёт ERR, в результате до Европейского союза добрались и начинают его раскалывать распространяющиеся во всём мире жажда жёсткой руки и усталость от демократии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Пекине с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы газа, нефти и ядерного топлива. «Газпром» объявил, что поставил Венгрии больше газа, чем предусматривалось договором. Венгрия также заблокировала выделение военной помощи Украине из средств Европейского фонда мира. Как передаёт ERR, эстонские эксперты считают, что таким образом Венгрия демонстрирует, на чьей она стороне.

«Венгрия плывёт совершенно против течения, если посмотреть на позицию других стран Евросоюза в отношении России — стать независимым от российских энергоносителей. Потому что Россия явно использует их как оружие и для манипуляции нами», – сказал председатель комиссии эстонского парламента по гособороне Калев Стойческу.

По мнению доцента Института права Таллинского технического университета Хольгера Мёльдера, речь идёт о конфликте ценностей.

«К сожалению, так устроен мир, что страны, вступившие в Европейский союз во имя определённых ценностей, на самом деле их не разделяют. Это некая тенденция последнего времени, которую мы наблюдаем в некоторых случаях, и она делает консенсусную демократию весьма уязвимой», — констатировал он.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал встречу Орбана и Путина тревожной и добавил, что теперь необходимо обсудить укрепление отношений Венгрии с Россией.

Стойческу отметил, что по воле судьбы это также совпадает с выборами президента США.

«И можно догадаться, кого поддержит режим Орбана на этих выборах», — сказал Стойческу.

Венгрия является союзником Эстонии в Европейском союзе и НАТО, а во второй половине следующего года примет председательство в Европейском союзе, то есть станет лицом Европы, напомнил Стойческу.

«Следует понять, что путинская Россия имеет более широкие интересы в Центральной Европе. У России есть точка опоры в лице Венгрии, и в худшем случае Венгрия станет троянским конём России в ЕС и НАТО», — убеждён Стойческу.

Мёльдер считает, что до Европейского союза добрались и начинают его раскалывать распространяющиеся во всём мире жажда жёсткой руки и усталость от демократии.

«В Венгрии Орбан консолидировал за собой политическую власть. Такие же процессы мы наблюдаем в Турции, в России. Но эти страны не входят в Евросоюз. Сейчас происходит так, что эта волна авторитаризма, которую я могу назвать антидемократией, выходит наружу. Демократия больше не в моде», — прокомментировал Мёльдер.