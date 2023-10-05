Handelsblatt: американские инвесторы не дают Польше пойти по пути Венгрии

По версии некоторых экспертов, развитие Польши напоминает развитие Венгрии, только с задержкой. Это может поставить под угрозу экономический подъём Польши, отмечает немецкая газета Handelsblatt. Однако между двумя странами есть и существенные различия. В частности, в Польше более высока доля иностранного бизнеса, поэтому США имеют возможность надавить на правительство в Варшаве для выбора «правильного» пути.

15 октября поляки будут выбирать новый парламент. Исход выборов рассматривается как определяющий для дальнейшей политики страны, пишет немецкая газета Handelsblatt. Опросы показывают, что правящая партия «Право и справедливость» (PiS) с двумя союзными партиями и либерально-консервативной «Гражданской коалицией» находятся в непосредственной близости друг от друга.

Под руководством PiS политическая система Польши, похоже, отходит от либерализма западноевропейского образца в сторону консервативно-националистической экономической и социальной модели, отмечает издание. Некоторые эксперты считают, что развитие Польши напоминает развитие Венгрии, только с задержкой. Это также поставит под угрозу экономический подъём Польши.

Так ли это? В обеих странах судебная власть находится под давлением. В обеих странах СМИ также пребывают в сложном положении. PiS сделала общественную вещательную компанию TVP податливой, в Венгрии газеты принадлежат фонду, который находится под влиянием правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Религия, семья и нация составляют основу государства — такова позиция как PiS, так и венгерской правящей партии Fidesz. В экономической политике обе партии придерживаются популистских взглядов и делают ставку на государственное вмешательство, например, в структуру цен и процентных ставок. Но есть и существенные различия, подчёркивает Handelsblatt.

По мнению политологов, Орбан создал в Венгрии своего рода «кумовской капитализм». Премьер-министр собрал вокруг себя лояльных ему бизнесменов, которые, что примечательно, часто получают в свои руки государственные контракты и сделки с компаниями.

В Польше это явление практически не встречается. Государство также может оказывать большое влияние на важнейшие компании страны, поскольку оно является миноритарным или даже мажоритарным акционером крупных банков, страховых и энергетических компаний. Однако в Польше нет фаворитизма, как в Венгрии, за одним исключением: Даниэль Обайтек, глава нефтяной компании PKN Orlen (доля государства 49,9%), является верным ставленником PiS. Он уже не раз оказывал правительству услугу, например, когда в 2020 году PKN Orlen приобрела у немецкой Passau Group медиакомпанию Polska Press. Теперь PiS использует её издания для продвижения себя в сельских регионах.

Правительство Польши имеет склонность эмоционально реагировать в конфликтах — например, недавно в споре об импорте украинского зерна. Президент Анджей Дуда также является членом PiS, и у него и правящей партии есть программные совпадения. Тем не менее в последнее время он неоднократно предпринимал попытки успокоить ситуацию, когда эмоции зашкаливали. Несколько раз он подчёркивал, как важен для Польши хороший инвестиционный климат. Некоторые считают, что Дуда проявляет сдержанность потому, что рассматривает возможность карьерного роста в какой-либо международной организации после окончания срока его президентства в 2025 году.

«Для Дуды важна его политическая карьера, но в Польше она скоро закончится», — поясняет Эдит Згут, приглашённый научный сотрудник Института демократии CEU. Президент Венгрии Каталин Новак имеет слабые позиции в Венгрии по сравнению с Дудой, в том числе и потому, что Орбан обладает большей неформальной властью, чем PiS.

Крупные корпорации из США более сильно представлены в Польше, чем в Венгрии. В результате иностранные инвесторы пользуются определённой защитой. В любом случае США выражают резкий протест, когда польское правительство по политическим мотивам притесняет иностранных инвесторов.

Например, в 2021 году возникла ситуация, когда правительство попыталось ограничить иностранное влияние в сфере СМИ. Новый закон затронул бы и американскую компанию Discovery. США оказали давление на Польшу, закон не был принят, президент Дуда наложил на него вето.

С другой стороны, иностранные бизнесмены, инвестировавшие в Венгрию, иногда подвергаются сильному давлению. Орбан хочет, чтобы отечественные бизнесмены играли более активную роль в розничной торговле, банковском деле, страховании, производстве строительных материалов и транспорте. Иностранных инвесторов преследуют налогами с целью вытеснить их из страны.

Для обеспечения своей власти PiS действительно создала в Польше систему протекционизма «по блату», продолжает Handelsblatt. Многие члены партии получили выгодные должности в администрации и в государственных компаниях, хотя не всегда подходили для этого. Тем не менее политическое разнообразие в стране всё же больше, чем в Венгрии. В Польше существует сильное гражданское общество. PiS опирается на сельскую местность, в то время как оппозиционные или независимые политики обычно занимают посты мэров в крупных городах.

Далее, экономика Польши состоит из множества сильных малых и средних предприятий, а также перемежается с некоторыми крупными компаниями, считает польский предприниматель Войцех Костржева. В пользу этих компаний говорит также наличие большого внутреннего рынка и население, стремящееся к потреблению и продвижению по экономической лестнице. «После финансового кризиса 2008 года отрасль сильно изменилась и диверсифицировалась», — отмечает Петр Арак, руководитель Польского экономического института.

С другой стороны, внутренний рынок Венгрии невелик, а из-за того, что Орбан вытесняет иностранных инвесторов из страны, страдает конкурентоспособность. Но когда условия в Польше также станут невыносимыми для делового мира? «Когда страна выйдет из ЕС», — отвечает на этот вопрос Костржева. Тогда он продаст все активы в Польше. Но такой шаг маловероятен. В ходе опросов до 80% респондентов неоднократно высказывались за членство в ЕС.

Всё это означает, что либеральный экономический и социальный порядок в Польше находится под давлением, подчёркивает издание. Но после 30 лет преобразований Польша стала разнородной страной, особенно по сравнению с Венгрией.

Поэтому в Польше своеобразную защитную стену от социально-политического регресса формируют различные субъекты: отечественные предприниматели, иностранные инвесторы, США, президент Дуда и недавно возникший городской класс, поясняет Handelsblatt.