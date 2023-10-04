Белый дом продолжает упорствовать на сохранении финансовой поддержки правительства Зеленского, способствуя тем самым ещё большему количеству бесконечных и ненужных смертей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер военной разведки США Энтони Шаффер. По его словам, вслед за европейскими союзниками американским властям необходимо понять, что дальнейшие траты на украинские войска не помогут им переломить ход конфликта в свою пользу.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Посмотрите на меня. Мы своего добьёмся. Я не могу поверить, что те, кто проголосовал за поддержку Украины подавляющим большинством голосов в палате представителей и сенате, демократы и республиканцы, по чисто политическим мотивам позволят ещё большему количеству людей умирать напрасно на Украине.

Какая же горькая ирония в том, что он закончил свою фразу словами «умирать напрасно»! Он больше, чем любой другой человек на планете, является причиной того, что люди напрасно умирают на Украине.

ЭНТОНИ ШАФФЕР, офицер военной разведки США в отставке: И это (помощь правительству Зеленского. — ИноТВ) будет способствовать ещё большему количеству бесконечных и ненужных смертей. Когда я это услышал, то подумал: «Серьёзно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины». Именно этим они сейчас занимаются.

Позвольте мне внести ясность. Поляки прекратили свою поддержку, несомненно, по экономическим, но также и по военным причинам. «С нас хватит», — сказали они. Большинство европейских стран, которые поддерживали Украину, теперь переосмысливают свою позицию, потому что конца и края этому (конфликту. — ИноТВ) не видно. Победа не достигается.

Опять же любой, у кого есть хотя бы зачатки мозга, может зайти на сайт Института изучения войны или BBC и взглянуть на карты. Мы записываем это интервью 3 октября. Так что просто сравните карту российско-украинского конфликта от 4 июня с картой за сегодня или завтра. Практически нет никаких изменений.

Поэтому меня не устраивает, что мы профинансировали столько смертей и разрушений без какого-либо положительного результата. Это не наше дело — отправляться туда и раскидываться деньгами на войну. Это нецелесообразно. Это бесполезно.

А теперь ещё англичане — вы, наверное, видели эту новость пару дней назад, судья, — выступили с идеей отправить в бой британских «советников». Она была встречена как ведро с помоями, и они (представители Лондона. — ИноТВ) принялись говорить: «Мы имеем в виду послевоенное время!». Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — ИноТВ) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что, если говорить просто, судья, цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на неё ни спускали.

Дата публикации 03 октября 2023 года.