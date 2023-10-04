Пресс-секретарь польского правительства: «неуместные жесты» Украины не приведут к замораживанию отношений

Несмотря на то что недавние дипломатические жесты украинской стороны были «неуместными», о спаде или замораживании отношении с Киевом и речи быть не может, уверен представитель польского правительства Пётр Мюллер. В беседе с Polsat News он объяснил, что Варшава имеет дело с Киевом в ежедневном порядке в силу соседства, и обе столицы просто-напросто отстаивают свои интересы.

Представитель польского правительства Пётр Мюллер прокомментировал недавнее заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о «периоде спада» в польско-украинских отношениях, объяснив, что несколько прохладных недель вовсе не означают, что отношения между двумя странами плохие. «Это не замораживание отношений. Мы прекрасно знаем, что у Украины есть свои экономические интересы, среди прочего, в области сельского хозяйства, и мы не сможем и не захотим оправдать эти ожидания Украины, потому что мы представляем польские интересы, а не украинские», — объяснил представитель правительства в беседе с Polsat News.

«Если отправная точка — это хорошие отношения, то даже несмотря на спад, как было сказано, это вовсе не значит, что эти отношения будут плохими», — добавил Мюллер. Одновременно он добавил, что Польша имеет с Украиной отношения в ежедневном порядке, потому что это её сосед.

Более того, пресс-секретарь уверен, что отсутствие министра Рау на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве в понедельник не стоит рассматривать как признак кризиса в отношениях, и призвал не делать далекоидущих выводов. Одновременно он признал, что недавние дипломатические жесты украинской стороны были «неуместными».

В беседе Мюллер также не согласился с обвинениями оппозиции в плане возможности, которую упустила Польша на подписание новых контрактов на поставку оружия на Украину. «Хочу напомнить, что когда дело касается оружейных договоров, то крупнейший оружейный договор после 1989 года уже подписан с Украиной и сейчас выполняется», — объяснил он.

Он также прокомментировал вопрос социальных выплат украинцам, находящихся на территории Польши. «Решения, которые сейчас действуют, являются временными, будут ли они продлены — это вопрос следующего года… Надеюсь, что такой необходимости не возникнет и вопрос о дополнительных, временных льготах будет закрыт», — резюмировал он.