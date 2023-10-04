Пресс-секретарь польского правительства: «неуместные жесты» Украины не приведут к замораживанию отношений
Представитель польского правительства Пётр Мюллер прокомментировал недавнее заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о «периоде спада» в польско-украинских отношениях, объяснив, что несколько прохладных недель вовсе не означают, что отношения между двумя странами плохие. «Это не замораживание отношений. Мы прекрасно знаем, что у Украины есть свои экономические интересы, среди прочего, в области сельского хозяйства, и мы не сможем и не захотим оправдать эти ожидания Украины, потому что мы представляем польские интересы, а не украинские», — объяснил представитель правительства в беседе с Polsat News.
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