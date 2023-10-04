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Guardian: отставка Маккарти грозит лишить Киев американской помощи

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Администрация Байдена выразила уверенность, что США продолжат содействовать Украине вне зависимости от того, кто сменит отправленного в отставку спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. Но эти утверждения вызывают серьёзные сомнения с учётом того, что в числе его потенциальных преемников есть несколько законодателей, которые выступают категорически против сохранения помощи Киеву, пишет The Guardian.
Guardian: отставка Маккарти грозит лишить Киев американской помощи
AP

Отставка спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти создала исторический прецедент. Она также добавила неопределённости в вопрос о перспективах американской помощи Украине, пишет The Guardian.

При этом необходимость усилить западную поддержку ВСУ стала ещё актуальнее. Особенно на фоне заявлений высокопоставленных представителей НАТО о том, что запасы альянса истекают, поскольку украинские военные ежедневно расходуют тысячи снарядов, многие из которых поступают от западных союзников, отмечает издание.
 
Белый дом выразил уверенность, что в конечном итоге Вашингтон продолжит содействовать Киеву вне зависимости от того, кто сменит Маккарти. Но эти утверждения вызывают сомнения с учётом того, кто может стать его потенциальным преемником.
 
Политическая группа «Защитим демократию вместе» составила рейтинг, оценив ведущих кандидатов на пост спикера в зависимости от того, насколько сильно они поддерживают правительство Зеленского. Оценку A получили самые рьяные сторонники Киева, а F — его критики, поясняет издание.
 
Конгрессмену Стиву Скализу, который долгое время считался следующим кандидатом на пост спикера, поставили оценку B. В то же время крайне правый республиканец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в сговоре с Белым домом и возглавил кампанию по его свержению, получил F. Столь же низкой оценки удостоились председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан и «восходящая звезда» консерваторов Байрон Дональдс, подчёркивается в статье.
 
Между тем лидеры сената, в котором демократы имеют незначительный перевес, пообещали в ближайшие недели принять закон, обеспечивающий «сохранение» безопасности США и экономической поддержки Украины. С начала конфликта Вашингтон отправил Киеву помощь на сумму $113 млрд, напоминает The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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