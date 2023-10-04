Guardian: отставка Маккарти грозит лишить Киев американской помощи

Администрация Байдена выразила уверенность, что США продолжат содействовать Украине вне зависимости от того, кто сменит отправленного в отставку спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. Но эти утверждения вызывают серьёзные сомнения с учётом того, что в числе его потенциальных преемников есть несколько законодателей, которые выступают категорически против сохранения помощи Киеву, пишет The Guardian.

Отставка спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти создала исторический прецедент. Она также добавила неопределённости в вопрос о перспективах американской помощи Украине, пишет The Guardian.

При этом необходимость усилить западную поддержку ВСУ стала ещё актуальнее. Особенно на фоне заявлений высокопоставленных представителей НАТО о том, что запасы альянса истекают, поскольку украинские военные ежедневно расходуют тысячи снарядов, многие из которых поступают от западных союзников, отмечает издание.

Белый дом выразил уверенность, что в конечном итоге Вашингтон продолжит содействовать Киеву вне зависимости от того, кто сменит Маккарти. Но эти утверждения вызывают сомнения с учётом того, кто может стать его потенциальным преемником.

Политическая группа «Защитим демократию вместе» составила рейтинг, оценив ведущих кандидатов на пост спикера в зависимости от того, насколько сильно они поддерживают правительство Зеленского. Оценку A получили самые рьяные сторонники Киева, а F — его критики, поясняет издание.

Конгрессмену Стиву Скализу, который долгое время считался следующим кандидатом на пост спикера, поставили оценку B. В то же время крайне правый республиканец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в сговоре с Белым домом и возглавил кампанию по его свержению, получил F. Столь же низкой оценки удостоились председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан и «восходящая звезда» консерваторов Байрон Дональдс, подчёркивается в статье.

Между тем лидеры сената, в котором демократы имеют незначительный перевес, пообещали в ближайшие недели принять закон, обеспечивающий «сохранение» безопасности США и экономической поддержки Украины. С начала конфликта Вашингтон отправил Киеву помощь на сумму $113 млрд, напоминает The Guardian.