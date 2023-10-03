Fria Tider: уровень поддержки Украины в Швеции упал не так сильно, как в остальной Европе

Менее половины граждан Евросоюза сейчас «всецело» одобряют дальнейшее финансирование ВСУ, приём украинских беженцев и сохранение антироссийских санкций. Об этом пишет издание Fria Tider со ссылкой на последний опрос общественного мнения. В то же время Швеция выделяется среди своих соседей, поскольку 44% шведов заявляют, что они «полностью поддерживают» поставки оружия Киеву, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет меньше четверти опрошенных.

По данным опроса, проведённого в апреле прошлого года, большинство европейцев ответили, что полностью поддерживают приём украинских беженцев, предоставление гуманитарной помощи Украине и введение экономических санкций против России. Однако новое исследование общественного мнения жителей Европы за август 2023 года показывает, что большинство граждан ЕС больше не согласно на безоговорочную поддержку Киеву, пишет Fria Tider.

Число тех, кто всецело поддерживает оказание гуманитарной помощи украинцам, упало с 64% в апреле прошлого года до 47% в августе 2022 года. Одобрение приёма украинских беженцев в ЕС упало с 55% до 36%, в то время как поддержка безоговорочного сохранения режима экономических антироссийских санкций упала с 55% до 46%.

Между тем, только 26% европейцев сейчас полностью поддерживают предоставление ЕС финансовой поддержки Украине, по сравнению с 42% годом ранее. Поставки военной техники Киеву в настоящее время поддерживает менее четверти респондентов.

В то же время граждане Швеции сильно выделяются по сравнению с другими европейцами, поскольку 44% шведов заявляют, что они «полностью поддерживают» поставки оружия Киеву, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет 24%. Лишь 17% шведов признались, что они «полностью» или «частично против» отправки военной помощи Украине, завершает автор статьи.