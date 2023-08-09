N-TV: 66% граждан Германии выступают против поставок Украине ракет Taurus

Две трети немцев считают неправильным поставлять на Украину ракеты Taurus, но политики всё чаще и настойчивей выступают за их включение в список поставляемого Киеву оружия. Также немцы не верят, что увеличение военной помощи для Украины позволит ей переломить ход конфликта в свою пользу. Новый репрезентативный опрос телеканала N-TV показал общий пессимизм немцев: более 90% граждан Германии уверены, что конфликт затянется и продолжится и в следующем году.

Некоторые государства НАТО предлагают предоставить Киеву «в качестве поддержки» ракеты с более дальним радиусом действия, которые также могут маневрировать во время полёта. В частности, речь идёт о немецких ракетах Taurus. Однако новый репрезентативный опрос, проведённый телеканалом N-TV, показал, что «большинство немцев отвергают поставку немецких крылатых ракет на Украину». Две трети, 66%, считают, что поставки ракет были бы ошибкой — только 28% опрошенных полагают, что «Германия должна уступить просьбам Киева». Мнение немцев не изменилось с июня, когда появились первые сообщения о возможных поставках Taurus.

«Киев месяцами добивается поставок (ракет. — ИноТВ) из Германии», — отмечает N-TV, и всё больше политиков из партии «Союз 90 /Зелёные», СвДП и блока ХДС/ХСС поддерживают эти требования. Совсем недавно к этим голосам присоединился депутат от СДПГ Андреас Шварц, но его однопартийцы — бундесканцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус «до сих пор отказывались это делать».

Новый опрос также показал раскол и сомнения немцев относительно того, помогут ли военные поставки Германии украинскому наступлению на российские территории. Если 45% опрошенных считают, что западное оружие позволит Украине занять территории, утраченные в 2022 году, то 48% «не верят в это». Больше сомнений высказывают восточные немцы и сторонники партии «Альтернатива для Германии». Напротив, поддерживающие зелёных склонны считать, что дополнительное западное оружие позволит переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Как и в предыдущем опросе, только 7% считают, что конфликт закончится к декабрю 2023 года; 91% немцев уверены, что она продолжится и в следующем году. Новый опрос телеканала N-TV был проведён между 4 и 7 августа 2023 года, в нём приняло участие 1002 человека, а статистическая погрешность составляет 3%.