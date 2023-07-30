Tagesspiegel: Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты

Политики ХДС и СвДП призывают правительство Германии немедленно поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По их словам, в распоряжении бундесвера находятся 600 таких систем, 450 из которых не эксплуатируются, но могут быть модернизированы для отправки в Киев. Однако министр обороны Борис Писториус дал понять, что таких поставок со стороны Германии не планируется.

Из рядов оппозиции и правительственного большинства раздаются требования поставить Украине немецкие крылатые ракеты, пишет газета Der Tagesspiegel.

Правительство Германии должно «немедленно» поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер. Эксперт СвДП по обороне Маркус Фабер также высказался в поддержку такого шага.

Как отмечает издание, поставить Киеву крылатые ракеты Taurus призвал и посол Украины в Германии Алексей Макеев. «Мы очень рассчитываем на немецкие ракеты Taurus», — заявил украинский посол в интервью немецким СМИ. Ссылаясь на предыдущие дискуссии в Германии о поставках других видов вооружений, например, боевых танков, Макеев выразил надежду, что «на этот раз мы сократим дискуссионную часть и тем самым сохраним больше жизней».

Политик СвДП по вопросам обороны Фабер заявил, что успех крылатых ракет, поставленных Великобританией на Украину, показывает, насколько важно это оружие. Эксперт по внешней политике ХДС Кизеветтер пояснил, что бундесвер располагает 600 системами Taurus. Из них около 450 не эксплуатируются, но могут быть модернизированы компанией MBDA для экспорта на Украину.

Между тем, Министерство обороны Германии продолжает говорить «нет» поставкам крылатых ракет. По данным Der Tagesspiegel, представитель Министерства обороны заявил, что министр Борис Писториус ясно дал понять: поставок крылатых ракет Taurus не будет. По данным газеты, вопрос о причинах такого решения пока остаётся без ответа.

В середине мая Великобритания первой заявила, что будет поставлять Украине крылатые ракеты Storm Shadow. В июле Франция последовала её примеру и заявила о поставке Украине неопределённого количества крылатых ракет того же типа, которые во Франции называются Scalp, напоминает немецкая газета Der Tagesspiegel.