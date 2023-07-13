Spiegel: самим не хватает — новый пакет военной помощи Украине на €700 млн вызвал «смешанные чувства» у бундесвера

На саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о намерении предоставить Украине ещё один обширный пакет военной помощи на сумму чуть менее €700 млн, пишет Der Spiegel. По данным министерства обороны страны, в новый пакет войдут две пусковые установки Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5, а также 20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. В вооружённых силах Германии новый пакет восприняли «со смешанными чувствами» — пусковых установок и боеприпасов не хватает и у самих.

На саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о намерении предоставить Украине ещё один обширный пакет военной помощи. За последние несколько недель министр обороны Германии Борис Писториус составил список систем вооружения и боеприпасов на сумму чуть менее €700 млн, которые в ближайшее время должны быть отправлены на Украину. Писториус представил пакет военной помощи во вторник днём ​​в Вильнюсе, пишет Der Spiegel.

Ещё в понедельник в правительственных кругах заявили о подготовке «очень существенного» пакета вооружений для Украины. Однако подробности должны были быть представлены только в кулуарах саммита НАТО. Объявляя о новом пакете военной помощи, федеральное правительство Германии хочет ещё раз подчеркнуть, что «после первоначальных колебаний оно вошло в группу наиболее важных сторонников Украины». В мае Германия объявила о поставке вооружений на сумму €2,7 млрд.

Как сообщило министерство обороны Германии во вторник днём, в новый пакет военной помощи войдут две пусковые установки Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов, 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов, средства разведки и защиты от беспилотников, БПЛА LUNA для ведения ближней разведки, заградительные мины, а также пакет тактической медицинской помощи, включая комплектующие для полевого госпиталя.

Поставка пусковых установок Patriot и боеприпасов для них имеет «важное стратегическое значение» для Вооружённых сил Украины. В последние месяцы зенитно-ракетные комплексы американского производства «доказали свою эффективность». Однако в самом бундесвере таких систем немного. Кроме того, в немецкой армии не хватает дорогих высокотехнологичных боеприпасов. Поэтому в бундесвере, вероятно, восприняли новый пакет военной помощи «со смешанными чувствами».

Ещё до начала саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал отдельных членов альянса нарастить поставки вооружений на Украину. По его словам, особенно важно обеспечить дальнейшее снабжение боеприпасами. Нехватка танковых и артиллерийских боеприпасов наблюдается во всех государствах-членах, а склады бундесвера также довольно пусты. Поэтому министерство обороны Германии в последние недели заключило обширные контракты на производство боеприпасов с оборонной промышленностью, передаёт Der Spiegel.