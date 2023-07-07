SRF: в Германии урежут все расходы — кроме военных

После пандемии и нескольких лет высоких кризисных расходов Германия хочет вернуться к нормальной финансовой политике, сообщает швейцарский телеканал SRF. В связи с этим министр финансов Кристиан Линднер представил в проекте бюджета на 2024 год курс на жёсткую экономию. Лишь военное ведомство получит больше средств, а вот социальные пособия, наоборот, сократят.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер одержал верх и навязал «светофорному» правительству курс жёсткой экономии в проекте бюджета на 2024 год, сообщает швейцарский телеканал SRF. В следующем году правительство Германии хочет потратить €446 млрд. Это примерно на €30 млрд меньше, чем в этом году.

Решающий момент здесь: сэкономить так, чтобы уйти от связанных с кризисом высоких расходов прошлых лет в сторону нормальной фискальной политики. Министр финансов Кристиан Линднер говорит об изменении тенденций: «Последний раз такая необходимость в изменении бюджетного курса была в 2010 году. Это было связано с введением долгового тормоза. Сейчас речь идёт о возвращении к долговому тормозу».

Согласно проекту бюджета на следующий год, как обычно, больше всего денег получит Министерство труда и социальных вопросов — на него приходится более трети всех расходов. Однако все обращают внимание, прежде всего, на Министерство обороны. «Потому что в первую очередь речь идёт о безопасности нашей страны», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге. Так что, по его словам, именно оборона сейчас в приоритете. В конце концов, у Германии было и есть много дополнительных расходов на поддержку Украины и укрепление бундесвера.

Конечно, это означает проблемы для всего остального бюджета, потому что все эти задачи добавляются к основной, пояснил Шольц. «Но необходимо, чтобы мы делали это для безопасности нашей страны, для оснащения бундесвера и для силы НАТО. И мы делаем это», — заявил канцлер Германии.

Министерству обороны будет выделено ещё почти €2 млрд. Это, однако, значительно меньше, чем считает необходимым министр обороны Борис Писториус. Но пока он ещё может рассчитывать на специальный фонд в размере €100 млрд. Таким образом, двухпроцентная цель, поставленная НАТО, будет достигнута в следующем году.

Однако для большинства других федеральных министерств это означает одно: экономия. Именно поэтому кабинет министров так долго бился над проектом бюджета, поясняет швейцарский телеканал. Кристиан Линднер, однако, утверждает, что на самом деле речь не идёт о жёсткой экономии.

«Тот, кто назвал бы уже это начало количественной консолидации курсом жёсткой экономии, доказывает, что ожидания в отношении государства изменились из-за пандемии и выплат в связи с шоковыми ценами на энергоносители. Государство не может решить всё с помощью денег», — заявил Линднер.

Таким образом, законопроект о бюджете Германии прошёл через кабинет министров перед самым летним перерывом — однако он уже снова вызывает споры в «светофорной» коалиции, отмечает SRF. Это касается, например, планируемого сокращения так называемого родительского пособия, которое должно стимулировать, в частности, мужчин оставаться дома после рождения ребёнка.

Вопрос о финансировании базового детского пособия против детской бедности также пока остаётся открытым. Министр финансов ожидает, что на это будет выделено €2 млрд. Министр по делам семьи Лиза Паус в своё время говорила о €12 млрд. Правительство Германии всё ещё надеется, что лето сможет растопить разногласия по этому расхождению, отмечает швейцарский телеканал SRF.