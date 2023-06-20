Das Erste: Германия с трудом поднимает оборонные расходы до 2% ВВП, но НАТО ставит ещё более «амбициозные цели»

Германии будет трудно достичь целевых показателей расходов на оборону, поставленных НАТО, а новая немецкая стратегия безопасности предусматривает, что это удастся только в отдалённой перспективе. Тем не менее, как сообщает Das Erste, Столтенберг в Берлине ставит ещё более амбициозные показатели на будущее и убеждает пожертвовать расходами на климат и благополучие «ради мира и безопасности».

Ещё в 2014 году, на фоне воссоединения Крыма с Россией, члены Североатлантического альянса обязались расходовать на оборону 2% ВВП. В июле этого года в Вильнюсе, возможно, будет поставлена «ещё более амбициозная цель», сообщает телеканал Das Erste, так как Йенс Столтенберг в Берлине подчеркнул, что «2% внутреннего валового продукта являются нижней границей, а не потолком» для военных расходов.

В Берлине генеральный секретарь НАТО похвалил Германию за новую национальную стратегию и назвал «историческим» обещание канцлера Шольца уже в следующем году довести расходы на оборону в Германии до минимально необходимых 2% ВВП. Но, как отмечает Das Erste, в своей стратегии национальной безопасности федеральное правительство не только заявляет о приверженности поставленной планке расходов, но и «указывает мелким шрифтом, что будет стремиться к этой цели в среднем несколько лет», то есть «оставляет заднюю дверь открытой на случай, если не каждый год будет получится найти эти самые 2% ВВП» для обороны.

На вопрос касательно этого уточнения в национальной стратегии Шольц ответил следующим образом: «Может случиться так, что из-за заказов в один год будет потрачено больше (чем 2% ВВП — ИноТВ), потом это своеобразной ниспадающей волной уравновешивается» и «наша точка зрения — это всё ещё 2% ВВП». «Любой, кто внимательно слушал в этот момент, определённо мог услышать тонкую разницу с выбором слов Столтенбергом, который ясно дал понять, что, с его точки зрения, два процента лишь минимум того, что он ожидает от стран НАТО», — констатирует немецкий телеканал.

Предположительно, Германии удастся выполнить целевые показатели блока НАТО на оборону в следующем году, но только с помощью трюка со специальным фондом на военные расходы в €100 млрд. Das Erste отмечает, что увеличение обычного военного бюджета не состоится, и «глава ведомства Борис Писториус недавно существенно снизил ожидания по поводу его повышения». О первоначально называвшихся €10 млрд речь больше не идёт, сообщает телеканал. Сам канцлер Олаф Шольц уклоняется от вопросов на этот счёт, так как переговоры с министром финансов Линднером о будущем бюджете всё ещё продолжаются.

На пресс-конференции в Берлине Йенс Столтенберг, ссылаясь на свой опыт премьер-министра Норвегии, заявил, что он знает, «как тяжело поднимать оборонные расходы», ведь «если больше тратится на оборону, то остаётся меньше на здравоохранение, образование и другие важные области». Вместе с тем он отметил: «мы не можем посвятить себя изменению климата и благополучию, если не достигнем мира и безопасности».

Шольц, возможно, согласен с аргументацией Столтенберга. Но, отмечает Das Erste, «это не исключит дальнейшей борьбы за деньги как в Берлине, так и в Брюсселе».