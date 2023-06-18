Не должен быть сделкой на условиях России — Столтенберг озвучил своё видение мира на Украине

Только Киев может определять приемлемые условия для достижения мира на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt. По его словам, замораживание конфликта и принятие сделки на условиях России не будет означать мира. В этой связи он также отметил, что успехи ВСУ укрепят переговорные позиции Киева. Будущее Украины, убеждён Столтенберг, связано с НАТО, но сейчас важнее всего, чтобы она «самоутвердилась в качестве суверенного и независимого государства».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности «фиктивного мира» на Украине. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир мог быть прочным, он должен быть справедливым», — заявил он в интервью немецкой газете Die Welt.

«Мир не может означать замораживания конфликта и принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять условия, которые являются приемлемыми», — добавил Столтенберг.

В этой связи генсек НАТО отметил, что успехи ВСУ на фронте укрепят переговорные позиции Киева. По его словам, чем больше «территорий сможет освободить Украина, тем лучше у неё будут карты за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира». Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент отвергает переговоры с Россией, подчёркивает Die Welt.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО: «Будущее Украины связано с НАТО, но сейчас важнее всего, чтобы она самоутвердилась в качестве суверенного и независимого государства, иначе не будет возможности обсуждать её членство».

«Мы должны гарантировать существование достойных доверия соглашений по безопасности Украины по окончании этой войны, чтобы Россия не смогла перевооружиться и напасть», —добавил он.

Столтенберг объявил, что на июльском саммите в Вильнюсе альянс примет решение о предоставлении Киеву пакета помощи, призванного привести Украину в соответствие со стандартами НАТО. Кроме того, будут активизированы политические связи. «Это приблизит Украину к НАТО», — заявил Столтенберг.

В преддверии визита в Берлин в грядущий понедельник генсек НАТО также высоко оценил Стратегию национальной безопасности, с помощью которой правительство Германии намерено определять свои действия в области внешней политики и политики безопасности. «Первая Стратегия национальной безопасности Германии является важным документом и свидетельством поворотного момента, — подчеркнул он. — Я приветствую чёткую приверженность Германии достижению целей НАТО в отношении расходов на оборону и потенциала, а также созданию одной из сильнейших армий в Европе».

Столтенберг добавил, что в «более опасном мире» инвестиции в оборону жизненно важны для обеспечения безопасности людей. «На саммите НАТО в Вильнюсе мы согласуем более амбициозные обязательства в отношении расходов на оборону. Два процента от валового внутреннего продукта станут минимумом. Лидерство Германии по-прежнему имеет важное значение для мира и безопасности в Евро-Атлантическом регионе», — отметил генсек НАТО в разговоре с Die Welt.