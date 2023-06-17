South China Morning Post Оригинал

SCMP: ветеран британской журналистики призывает НАТО отказаться от разжигания холодной войны

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Миру точно не нужна сейчас новая холодная война, а тем более масштабный вооружённый конфликт, пишет на страницах South China Morning Post известный британский журналист Джонатан Пауэр. По его мнению, вместо попыток дальнейшего расширения НАТО западное руководство должно «проснуться» и пересмотреть свою ошибочную политику в отношении России, пока ещё не стало слишком поздно.
SCMP: ветеран британской журналистики призывает НАТО отказаться от разжигания холодной войны
AP

Нужна ли сейчас новая холодная война между Западом и Россией? Абсолютно точно нет, уверен известный британский журналист и обозреватель Джонатан Пауэр, который на протяжении многих десятилетий занимается анализом важнейших международных проблем в ведущих западных СМИ. По его мнению, Запад совершил ошибку, настаивая на расширении НАТО и не учитывая связанные с этим опасения России.

И чтобы не усугубить ситуацию, западному руководству пора осознать эту ошибку и пересмотреть свою политику, пишет Пауэр в статье для South China Morning Post. Он напоминает, что впервые фразу «холодная война» использовал ещё писатель Джордж Оруэлл в своей статье от 1945 года, написанной после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как считал Оруэлл, вся наша планета «разделяется на три великие империи, каждая из которых будет самодостаточна и отрезана от контактов с внешним миром и будет управляться в той или иной манере самоизбранной олигархией». Эти три части, по его мнению, будут состоять из США вместе с Западной Европой, Советского Союза и Китая.

Оруэлл также пришёл к выводу, что появление атомной бомбы с большой вероятностью положит конец крупномасштабным войнам и надолго сформирует «мир, который не является мирным». И хотя в действительности всё оказалось гораздо сложнее, однако кажется, что он оказался почти прав, отмечает Пауэр. По крайней мере, именно такое впечатление создаётся сейчас, когда отношения между Западом и Россией обостряются, а Китай всё активнее спорит с США из-за Южно-Китайского моря и Тайваня.

Однако говорить о том, что новая холодная война неизбежна — это вздор, подчёркивает автор. По его мнению, все проблемы связаны с тем, что Западу сейчас крайне не хватает «мудрого руководства», которое было бы способно проводить грамотную и обдуманную международную политику вместо разжигания конфликтов.

Не случайно Джордж Кеннан, бывший посол США в СССР и автор доктрины по сдерживанию Москвы, настаивал на том, что Сталин не собирался перебрасывать свои танки в Западную Европу, говорится в статье. По его мнению, «угроза» со стороны Советского Союза лежала больше в политической плоскости — и на неё необходимо было отвечать политическими и экономическими мерами, а не военными.

Ещё в 1948 году Кеннан писал, комментируя создание НАТО: «Почему (сторонники военного союза. — ИноТВ) хотели отвлечь внимание от вполне обоснованной и многообещающей программы экономического подъёма, подчёркивая опасность, которой на самом деле не существует, но которая действительно может быть спровоцирована чрезмерным обсуждением военного баланса и демонстративным стимулированием военного соперничества?» — сообщается в статье.


Кеннан также давно предупреждал, что расширение НАТО станет самой большой ошибкой после окончания холодной войны, подчёркивает автор. Однако в последнее время Североатлантический альянс расширился практически до границ России, что и спровоцировало обострение конфликта на Украине, говорится в статье.

При этом на Западе предпочли забыть, что Россия разрешила перевозить по своим железным дорогам снабжение для американских войск в Афганистане и что президент России Владимир Путин был первым международным лидером, позвонившим президенту США Джорджу Бушу — младшему после терактов 11 сентября, подчёркивает Пауэр. Более того, Москва когда-то даже рассматривала возможность членства в НАТО.

«Мы забываем, что Россия снова стала христианской страной, которая при этом предоставила религиозную свободу исламу и другим религиям. Мы забываем то время, когда президент Борис Ельцин упорно добивался устранения барьеров на пути к соблюдению прав человека. Мы забываем о прогрессе, достигнутом при Горбачёве, Ельцине, Медведеве и Путине на пути сокращения количества ядерных вооружений», — пишет Пауэр.

Между тем именно благодаря сотрудничеству русских и американцев удалось сократить мировые запасы с 70 тыс. примерно до 13 тыс. ядерных боеголовок, отмечается в статье. «Мы забываем, что, когда Медведев был президентом, он опубликовал многосторонний план по укреплению европейской безопасности», — подчёркивает автор. Однако Евросоюз фактически отказался от компромиссного соглашения с президентом Виктором Януковичем, которое помогло бы избежать дальнейших политических потрясений на Украине.

«В течение десяти лет представители Запада читали Москве нотации о том, в чём заключаются её реальные интересы, и ожидали, что она пойдёт туда, куда поведёт Запад», — написал в этой связи Родрик Брейтуэйт, бывший посол Великобритании в России. При этом западные лидеры крайне редко слушали то, что русские говорили им в ответ, потому что все опасения России казались им неважными, ошибочными или неприемлемыми.

Запад абсолютно не прислушался к опасениям России по поводу расширения Североатлантического альянса и планов США включить в его состав Украину и Грузию, констатирует автор. Однако никому не нужна сейчас новая холодная война — вместо этого Западу нужно мудрое руководство, которое знает, как обращаться с Россией, говорится в статье: «У нас его не было со времён Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер».

В западных СМИ крайне редко появляются и публикации бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который призывает к примирению с высоты своего колоссального дипломатического опыта, говорится в статье. Однако мало кто из представителей власти готов прислушаться к этому 100-летнему ветерану внешней политики.

Если мы хотим двигаться к той ужасной развязке, которую предсказал Оруэлл, тогда Запад может продолжать идти в том же направлении. «Если же нет, то мы должны «проснуться» и полностью изменить нашу политику в отношении России», — призывает в заключение Пауэр.

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