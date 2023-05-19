Newsweek: НАТО готовится одобрить первые со времён холодной войны подробные планы защиты от России

На ближайшем саммите НАТО, который пройдёт в июле в Вильнюсе, альянс намерен одобрить первые со времён холодной войны подробные планы по защите от России, сообщает Newsweek. На полную реализацию этих планов, как отмечает издание, уйдут годы, однако руководство блока заверило, что НАТО в состоянии немедленно вступить в конфликт с Москвой.

Североатлантический альянс готовится одобрить «секретные планы», определяющие, как военный блок может отреагировать на нападение со стороны России, пишет Newsweek.



Эта инициатива появилась после того, как высокопоставленный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что эта подготовка необходима, поскольку «конфликт может возникнуть в любой момент».



Североатлантический альянс, который в последние годы участвовал в более мелких конфликтах, таких как Афганистан, не составлял столь подробных планов защиты от российского нападения со времён окончания холодной войны. Однако ввод российских войск на Украину изменил ситуацию.



Эти планы, изложенные на тысячах страниц, содержат рекомендации для 31 члена альянса, в которых говорится о том, как модернизировать силы и материально-техническое обеспечение.

На полную реализацию этот шага, который будет одобрен на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года, может уйти несколько лет, хотя официальные лица НАТО говорят, что альянс способен немедленно вступить в бой.



«Мы готовы биться уже этим вечером», — заявил генерал-лейтенант Юбер Коттеро, заместитель начальника штаба Объединённых сил НАТО в Европе.



При этом он добавил, что альянс не считает необходимым наращивать численность войск на востоке, как требуют страны Прибалтики.