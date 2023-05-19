Politico: США готовятся к замораживанию украинского конфликта на десятилетия

США строят планы на случай превращения украинского конфликта в замороженный и рассчитывают, что он может продлиться много лет или даже десятилетий, сообщает Politico. Соответственно, американские чиновники рассматривают возможные долгосрочные сценарии, при которых конфликт не найдёт официального завершения. В этом случае расходы на поддержку Украины, вероятно, снизятся, а внимание общественности к региону ослабнет.

Американские чиновники строят планы на растущую вероятность того, что конфликт между Россией и Украиной превратится в замороженный и продлится много лет — а, возможно, и десятилетий, — пополнив тем самым ряды подобных затяжных противостояний на Корейском полуострове, в Южной Азии и за её пределами, пишет Politico.

Обсуждаемые в администрации Байдена варианты долгосрочного «замораживания» включают в себя определение потенциальных линий, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно должны быть официальными границами. Эти обсуждения — пока предварительные — проходили в различных американских агентствах и в Белом доме.

Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение. Он также становится всё более вероятным на фоне растущего ощущения в администрации президента США, что предстоящее контрнаступление Украины не нанесёт решающего удара по России, пишет Politico.

Замороженный конфликт — когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не соглашается с тем, что конфликт официально окончен, — также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран, поддерживающих Украину.

Это означало бы, что количество военных столкновений сократится, расходы на поддержку Киева также, вероятно, снизятся, а внимание общественности к военным действиям ослабнет.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли она выглядеть замороженной или оттаявшей», — сказал один из американских чиновников, знакомый с ходом обсуждений в администрации Байдена по Украине. По словам чиновника, такое планирование становится всё более приоритетным для администрации, тогда как в прошлые месяцы «речь шла о срочном и краткосрочном».

Два других американских чиновника и бывший сотрудник администрации Байдена подтвердили, что длительное замораживание боевых действий является одной из возможностей, к которой готовятся США. Американские чиновники также обдумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности и отношения Украины с военным альянсом НАТО.

Такие обсуждения пока находятся на ранних стадиях, при этом американские чиновники подчёркивают, что конфликт будет оставаться горячим ещё долгое время и что администрация Байдена намерена предоставить Украине оружие и поддержку, необходимые ей для того, чтобы вытеснить русских с как можно большей территории.

Тем не менее даже предположение о таком планировании может подорвать уверенность украинских лидеров в постоянной приверженности Америки их делу, особенно учитывая стремление некоторых республиканцев ослабить поддержку Киева.

Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, выступавший от имени Белого дома, сказал, что сейчас взвешивается множество планов на случай непредвиденных обстоятельств, но ситуация изменчива, и единственный надёжный прогноз заключается в том, что Россия не завоюет Украину. Как и другие собеседники, этот чиновник пожелал остаться анонимным.

Хотя многие американские чиновники избегают публично говорить о том, как будет развиваться конфликт между Россией и Украиной, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли неоднократно предсказывал, что он закончится переговорами, а не военной победой одной из сторон. Кроме того, состав недавних пакетов военной помощи Украине отражает переход администрации Байдена к более долгосрочной стратегии, сказал представитель Министерства обороны.

За последние несколько месяцев количество оборудования, отправленного непосредственно из существующих запасов США, неуклонно сокращалось, в то время как пакеты помощи, используемые для закупки нового оружия у промышленности — процесс, который может занять от нескольких месяцев до нескольких лет — увеличились.

Недавно администрация Байдена передала оружие на сумму $300 млн из существующих запасов США, в основном боеприпасы, и выделила $1,2 млрд на закупку у промышленности более сложного оружия, например, средств противовоздушной обороны.

Сейчас Украина готовит контрнаступление против России, хотя сроки остаются неясными. В последние дни президент Украины Владимир Зеленский предположил, что контрнаступление будет отложено, поскольку Украине всё ещё необходимо больше оружия от западных партнёров, но в то же время заявил, что «первые важные шаги будут сделаны в ближайшее время».

Американские чиновники ожидают, что боевые действия будут продолжаться и после контрнаступления. В среднесрочной перспективе многие ожидают патовой ситуации, когда бои продолжаются, но ни одна из сторон не добивается значительных успехов, или войны на истощение, когда обе стороны пытаются вызвать друг у друга огромные потери в личном составе и технике в надежде, что противник потерпит поражение.

Никто из чиновников администрации, беседовавших с Politico, не стал уточнять, как США будут вести многолетнюю войну, или описывать точную глубину планирования замороженного конфликта — эта информация в значительной степени засекречена. Один из американских чиновников подчеркнул, что администрация всегда планировала как долгосрочные, так и краткосрочные возможности.

Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Россия и Украина будут испытывать международное и внутреннее давление с целью договориться о прекращении огня, перемирии или другом правовом механизме, чтобы остановить, а то и официально прекратить боевые действия, отмечает издание.

Некоторые американские чиновники и аналитики говорят, что примерной моделью может быть Корейская война. Активные боевые действия в этом конфликте закончились перемирием в 1953 году, но даже 70 лет спустя война не была официально объявлена оконченной.

По словам бывшего сотрудника администрации Байдена, «завершение в корейском стиле — это, безусловно, то, что обсуждалось экспертами и аналитиками в правительстве и за его пределами», когда речь шла об Украине. «Это правдоподобно, потому что ни одной из сторон не придётся признавать никаких новых границ, и единственное, о чём придётся договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии».

Другие потенциально значимые примеры включают спор между Грузией и Россией за две провинции в 2008 году, более чем 70-летнее противостояние Индии и Пакистана за регион Кашмир и, возможно, даже сегменты российско-украинского конфликта между 2014-м и 2022 годом, ведущегося за части востока Украины и полуостров Крым.

Как сообщает издание, бывший сотрудник американской разведки, занимавшийся вопросами, связанными с Россией, сказал, что помощники Байдена в эти дни, похоже, более охотно обсуждают долгосрочные гарантии безопасности для Украины — ещё один признак того, что их планы выходят далеко за пределы предстоящего украинского контрнаступления.

Украина хочет вступить в НАТО, и генеральный секретарь военного альянса заявил, что его члены согласны с тем, что в конечном итоге она это сделает. Высокопоставленный представитель администрации Байдена подтвердил, что американские чиновники разговаривают с украинцами о характере отношений в будущем. «Мы хотим, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущие нападения», — сказал чиновник, подчеркнув, что Вашингтон не будет давить на Украину, чтобы она вступила в переговоры против своей воли.

Как минимум, говорят некоторые нынешние и бывшие американские чиновники, вооружённым силам Украины должно быть уделено особое внимание. Оно может включать в себя обеспечение совместимости оружия и оборудования Украины с оружием и оборудованием стран НАТО и проведение совместных учений, даже если Киев не входит в военный альянс.

Аналитики и чиновники предостерегли от предположений, что замороженный конфликт означает геополитическую стабильность или уменьшение страданий для гражданского населения, оказавшегося на спорных территориях. Корейский полуостров и Индия-Пакистан стали ядерными очагами напряжённости в результате решений, принятых соответствующими правительствами за десятилетия, прошедшие с момента начала боёв.

Американские официальные лица подчёркивают, что они стараются избегать чёрно-белого мышления при составлении схемы возможных путей развития конфликта между Россией и Украиной. В конце концов, вполне возможно, что он окажется где-то между активной войной и холодным противостоянием.

Если активный вооружённый конфликт прекратится, затраты США и других украинских партнёров, вероятно, со временем снизятся. «Дешевле вооружать страну, которая не расходует оружие каждый день», — сказал бывший сотрудник администрации Байдена.

Он также предположил, что шансы на то, что прекращение огня продержится, выше, чем в период с 2014-го по 2022 год, потому что с обеих сторон полностью задействованы профессиональные военные, в отличие от тогдашних ополченцев, поддерживаемых Россией. Но в нынешнем конфликте участвуют и наёмные силы, которые может оказаться трудно усмирить.

Если прекращение огня или другой вид урегулирования продлится достаточно долго, внимание общественности к конфликту также, вероятно, ослабнет. Это может ослабить политическое давление на западные столицы со стороны тех, кто критикует усилия по оказанию помощи Киеву. Но это также может означать, что эти столицы будут меньше настаивать на разрешении конфликта раз и навсегда.

Американские и европейские чиновники утверждают, что было бы неразумно полагать, что угроза со стороны России для Украины исчезнет в ближайшее время — даже если боевые действия будут остановлены на длительный период или Путин уйдёт со сцены.

«Конфликт и возможность возобновления атаки не исчезнут, возможно, в течение десятилетий», — сказал один из европейских чиновников, знакомый с ходом обсуждений, связанных с Украиной, пишет Politico.