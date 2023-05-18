Bloomberg: «с нас хватит» — Венгрия намерена блокировать финансовую помощь ЕС Украине из-за «всё более враждебного» отношения Киева

Венгрия намерена блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за, как выразился министр иностранных дел страны Петер Сийярто, «всё более враждебного» отношения со стороны Киева, сообщает Bloomberg. По его словам, Будапешт уже заблокировал выделение восьмого транша помощи на сумму €500 млн. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрии «будет трудно вести переговоры» по новому пакету санкций против России, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из списка «международных спонсоров войны».

Венгрия намерена блокировать дальнейшую финансовую помощь Европейского Союза Украине из-за, как выразился министр иностранных дел страны, «всё более враждебного» отношения Киева к своему соседу, пишет Bloomberg.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Киеву на закупку вооружений из Европейского фонда мира на сумму €500 млн. Кроме того, он подчеркнул, что Венгрии «будет трудно вести переговоры» по одиннадцатому пакету санкций против России.

«Честно будет сказать – с нас хватит», — заявил он. Сийярто перечислил три причины, которые легли в основу решения Венгрии.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии выразил недовольство тем, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в перечень международных «спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России.

Кроме того, Сийярто повторил тезис о том, что Украина ограничивает права на образование этнических венгров в Закарпатской области. Наконец, он указал на статью американской газеты The Washington Post, в которой утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский ранее хотел взорвать трубопровод «Дружба», по которому российская нефть перекачивается в Венгрию.

«Я хочу прояснить, что до тех пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского союза и его государств-членов, — подчеркнул Сийярто. — То же самое касается санкций».

Венгрия с начала конфликта на Украине выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отказывается поставлять оружие Киеву. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан призвал ЕС рассмотреть вопрос о сокращении финансирования Киева, что, по мнению критиков, «сродни призыву к капитуляции перед Москвой», передаёт Bloomberg.