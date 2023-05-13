Das Erste: Венгрия грозит заблокировать 11-й пакет антироссийских санкций ЕС

22:59
Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии нанесла поражение команде Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:53
В Тольятти горит покрасочный цех на площади 6000 квадратных метров
В Тольятти произошёл пожар в покрасочном цехе предприятия «Феррони-Тольятти», площадь возгорания составляет 6 тыс. кв. м.
22:50
Бородюк объяснил, почему «Зенит» — гегемон РПЛ
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал основные причины превосходства «Зенита» над соперниками в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:50
Предприятие «Энергия Донбасса» в Горловке повреждено при обстреле боевиками ВСУ
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что предприятие «Энергия Донбасса» в Горловке повреждено при обстреле боевиками ВСУ.
22:45
Бородюк: ЦСКА — основной претендент на серебро в РПЛ
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал фаворита в борьбе за серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
22:43
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.
22:40
Бородюк — о возможности возглавить «Торпедо»: никогда не говори «никогда»
Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о том, вернётся ли он в московский клуб, если ему поступит предложение.
22:34
Армия Израиля сообщила о возобновлении ударов по сектору Газа
Армия Израиля сообщила, что возобновляет удары по палестинцам в секторе Газа.
22:27
Михалков высказался за закрытие «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
Режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть.
22:19
В Брюсселе началась встреча Пашиняна и Мишеля
В Брюсселе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.
22:15
Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку
Президент клуба второго дивизиона чемпионата Франции по футболу «Генгам» Фред Ле Гран сообщил, что защитник Донасьен Гомис был исключён из заявки на матч из-за отказа принять участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств.
22:12
Возле Колизея прошла акция против визита главы киевского режима Зеленского в Италию
В центре Рима прошла акция протеста против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Италию.
22:05
Песков: Москва разочарована заявлением оппозиции о вмешательстве в выборы в Турции
Россия разочарована заявлением лидера оппозиции и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
21:55
Шайба Глотова в овертайме принесла победу сборной «Россия 25» над Белоруссией
Сборная «Россия 25» по хоккею нанесла поражение в овертайме в товарищеском матче команде Белоруссии.
21:47
В Луганске сообщают о звуках новых взрывов в городе
В Луганске очевидцы сообщают о звуках новых взрывов в городе.
21:40
В ДНР назвали экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку
Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку.
21:35
Дортмундская «Боруссия» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
21:31
Экс-разведчик США Риттер назвал нацистским нынешний режим на Украине
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что на Украине установился нацистский режим.
21:21
Сергеев отметил больший вклад в победу «Зенита» в РПЛ сезона-2022/23
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев сравнил эмоции от двух побед в чемпионатах России по футболу.
21:16
Алиев приехал в Брюссель для переговоров с Пашиняном и Мишелем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюссель для переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
21:08
Военный эксперт Литовкин назвал варварством обстрел Луганска ракетами Storm Shadow
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что киевский режим использовал для атаки на гражданские объекты в Луганске поставленные британской стороной авиационные ракеты Storm Shadow.
21:05
Экс-арбитр Савченко: в России VAR превратился в инструмент влияния на результат
Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал работу системы видеоповторов VAR на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:03
Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека при обрушении здания в Москве
Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека при обрушении в Большом Черкасском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
20:56
Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня
Палестинские группировки и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00. Об этом сообщил египетский телеканал Extra News.
20:53
«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ
ЦСКА нанёс разгромное поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
20:41
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации с активизацией боевиков ВСУ
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о ситуации с активизацией украинских боевиков.
20:38
«Зенит» начал чемпионский парад на клубном автобусе
Футболисты и тренерский штаб «Зенита» начали чемпионский парад на специальном автобусе по улицам Санкт-Петербурга.
20:34
Глава Минюста призвал давать статус иноагента за деятельность против традиционных ценностей
Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил давать статус иностранного агента людям, чья деятельность направлена против духовно-нравственных ценностей.
20:22
Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении подростка в результате обстрела города украинскими террористами.
20:22
Экс-арбитр Савченко: сейчас все судьи РПЛ работают на чемпионство «Зенита»
Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко негативно высказался о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:13
«Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками»
Пресс-служба столичного «Спартака» сообщила, что тренерский штаб остался недоволен работой арбитров на матче 27-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
20:09
«СТРАНА.ua»: экс-командующего ЧФ Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии
Экс-командующего Черноморским флотом (ЧФ) России Александра Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
20:01
Финал Кубка России по футболу пройдёт на стадионе «Лужники»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что финальный матч Кубка страны пройдёт на стадионе «Лужники».
19:56
Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы
Заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин заявил, что столичный Церковный суд лишил сана иерея Иоанна Коваля за то, что он изменил текст молитвы О Святой Руси, когда зачитывал её в храме.
19:50
Трефилов — заболевшей раком Бобровниковой: нужно сжать зубы и держаться
Тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выразил слова поддержки заболевшей раком гандболистке клуба «Ростов-Дон» Владлене Бобровниковой.
19:46
Кудерметова обыграла Потапову и пробилась в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в четвёртый круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
19:44
Зеленский после переговоров с премьером Италии объявил о решениях по защите неба Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о решениях по защите украинского воздушного пространства.
19:42
В Анапе прошёл фестиваль спорта и соревнования по триатлону
В Анапе 12–13 мая прошёл масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Anapa 2023.
19:37
Депутат Госдумы Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после удара украинских военных по Луганску британскими ракетами Storm Shadow призвал разорвать дипломатические отношения с Британией.
19:36
Тасоев завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Катаре
Россиянин Инал Тасоев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо 2023 года в Дохе.
19:32
Медики заявили о тяжёлом состоянии госпитализированного с инсультом режиссёра Панфилова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили о тяжёлом состоянии госпитализированного с инсультом режиссёра Глеба Панфилова.
19:29
Семак — о вручении «Зениту» кубка РПЛ: отдохнём и будем готовиться к следующему матчу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» почувствовал себя чемпионом.
19:22
В Тверской области вертолёт совершил жёсткую посадку
Вертолёт Robinson-66 совершил жёсткую посадку в Тверской области.
19:15
Мостовой: причина спартаковской нестабильности кроется в том, что Абаскаля перехвалили
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой назвал причины нестабильной игры красно-белых во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:10
Мостовой объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Химки»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой назвал причины, по которым красно-белые не смогли победить в матче 27-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».
19:08
Судан продлил запрет на полёты в страну до конца мая
Судан продлил запрет на полёты в воздушном пространстве страны, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
19:03
Миранчук сломал мизинец и пропустит ближайший матч «Торино» в Серии А
Главный тренер «Торино» Иван Юрич дал понять, что Алексей Миранчук из-за травмы не сможет принять участие в ближайшем матче туринской команды.
18:57
В партии Кылычдароглу заявили о намерении улучшать отношения с Россией
Заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы заявил о намерении политического объединения улучшать отношения с Россией.
18:51
Футболистам «Зенита» вручили золотые медали и кубок РПЛ
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) после матча 27-го тура с «Краснодаром» вручило футболистам петербургского «Зенита» золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2022/23.
18:43
Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Калмыкии
Двое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Калмыкии.