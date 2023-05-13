Das Erste: Венгрия грозит заблокировать 11-й пакет антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийрято заявил, что Венгрия может не одобрить 11-й пакет санкций ЕС против России, пишет Das Erste. Причина заключается в том, что Украина включила венгерский банк OTP в список институтов, поддерживающих российскую спецоперацию.

Пока венгерский банк OTP находится в украинском списке институтов, поддерживающих российскую спецоперацию, правительство Венгрии не будет одобрять никаких новых санкций, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. По словам Сийярто, факт включения Украиной банка в список является скандальным, поскольку OTP не нарушал никаких законов.

Das Erste напоминает, что на прошлой неделе Еврокомиссия ознакомила правительства стран — членов ЕС с предложениями по 11-му пакету антироссийских санкций. Предполагается, что этот пакет будет в первую очередь бороться с путями обхода санкций. Кроме того, запланированы новые торговые ограничения, теоретически способные затронуть и венгерский бизнес.

Как отмечает издание, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель не стал комментировать слова Сийрято. Боррель заявил, что для него не является секретом, что Венгрия сомневается в эффективности антироссийских санкций.