Red Pilled TV: Санкции должны были сдерживать Россию, но в итоге уничтожили украинскую экономику

По данным на конец апреля 2023 года, экономические показатели России вышли на уровень до начала военной операции. Западные санкции не принесли желаемого результата. Более того, они оказали негативный эффект на будущее американской валюты. За последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в 10 раз быстрее, чем за последние 20 лет. Журналист Red Pilled TV Клейтон Моррис уверен, в этом виноваты сами США, их высокомерие, жадность и политика запугивания.

Ребята, я вам сейчас покажу график, который вас по-настоящему шокирует. Голубая линия — это ВВП России, а чёрная — Украины. А теперь посмотрите на пунктирную линию, которая показывает точный момент, когда США ввели санкции против России. По иронии судьбы, эти санкции должны были сдерживать Россию, но в итоге уничтожили украинскую экономику. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям.

Но это не всё. Потому что антироссийские санкции полностью изменили будущее американского доллара. В 2001 году 71 процент мировых валютных резервов хранился в долларах США. К 2021 году этот показатель снизился до 55 процентов. А спустя год в 2022-м упал до 47 процентов. Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия.

Иными словами, мир очень быстро отходит от американского доллара и находит другие валюты для торговли. Это представляет реальную угрозу финансовой системе США. 20 лет назад, когда 71 процент мировых валютных резервов составлял доллар, это давало правительству Соединённых Штатов невероятные преимущества и рычаги влияния. Но такие скорые изменения, которые мы наблюдаем, были во многом спровоцированы нами самими.

Из-за высокомерия, жадности и запугивания правительство США просто не оставило другим странам выбора, кроме как искать альтернативные валюты. Только послушайте, как описывает ситуацию сенатор от Флориды Марко Рубио.

МАРКО РУБИО, сенатор: Сегодня Бразилия, самая крупная страна в нашем полушарии, в западном полушарии, заключила торговое соглашение с Китаем. Теперь они ведут торговлю в своих валютах, обходя доллар. Они создают вторую экономику в мире, независимую от США.

Вы заметили, что вначале Рубио сказал «в нашем полушарии»? Словно у Соединённых Штатов есть своего рода право собственности на западное полушарие. Это как раз то высокомерие, о котором я уже говорил. Бразилия — независимое государство, которое тесно сотрудничает с Китаем, другим независимым государством. Однако каким-то образом американские политики считают, что мы обладаем юрисдикцией в качестве третьей стороны, чтобы диктовать условия, как Бразилия и Китай должны вести бизнес.

По крайней мере, Рубио реалистично оценивает дальнейшие перспективы.

Давайте ещё раз взглянем на ту диаграмму, которую я показывал вначале. Её составил Робин Брукс, главный экономист института международных финансов. Недавно господин Брукс задал два вопроса относительно американских санкций против России. Во-первых, удалось ли с помощью санкций существенно ограничить возможности России вести военные действия? Во-вторых, являются ли санкции сдерживающим фактором для стран, которые могут развязать войну в будущем? Ответ на оба вопроса — нет.

Проблема в том, что США ввели санкции лишь против некоторых российских банков. Всё, что потребовалось Путину, — перенаправить существующие финансовые потоки в банки, не находящиеся под санкциями, и российская экономика начала восстанавливаться. Россия всё ещё экспортирует невероятное количество энергоресурсов своим союзникам, таким как Китай.

Сразу после введения санкций 23 февраля 2022 года российские банки столкнулись со множеством сложностей, но по состоянию на 27 апреля 2023 года финансовые условия в России вернулись на довоенный уровень. Огромный плюс для военной экономики России.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.