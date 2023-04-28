Zeit: пока Евросоюз спорит о санкциях, «Росатом» расширяет своё международное влияние

Российско-турецкий проект строительства АЭС «Аккую» в Турции доказывает, что корпорация «Росатом» может успешно продвигать свои международные планы, несмотря на конфликт на Украине, пишет Die Zeit. С политической точки зрения международная деятельность «Росатома» для России, «похоже, окупается сполна»: компания по-прежнему располагает портфелем заказов на сумму около €100 млрд по всему миру. Несмотря на призывы к санкциям, европейские компании также не намерены отказываться от сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствует себя не очень хорошо. Несмотря на отмену выступлений в разгар избирательной кампании, он не пропустил встречу, которая, по-видимому, особенно важна для него. В четверг он подключился по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которую российская государственная корпорация «Росатом» строит на самом юге страны за €20 млрд, пишет Die Zeit.

Президент России Владимир Путин также подключился к церемонии по видеосвязи. Улыбаясь и кивая, Путин помахал через экран своему турецкому коллеге. «Турция с регистрацией АЭС «Аккую» в качестве ядерного объекта входит в клуб промышленно и технологически развитых стран, — заявил Путин. — Конечно, без поддержки президента Турции это было бы невозможно».

В настоящее время поставки тепловыделяющих элементов для АЭС обычно не являются поводом для встреч подобного уровня. Первый энергоблок, вероятно, не будет запущен до конца года. Как утверждает издание, тот факт, что Путин и Эрдоган «используют этот промежуточный шаг в своей пропаганде», скорее свидетельствует о том, что «Аккую» — это «не просто экономический энергетический проект». Это проект, который «объединяет двух автократов». Его запуск доказывает, что российская корпорация «Росатом» может успешно продвигать свои международные планы, несмотря на конфликт на Украине.

В настоящий момент «Росатом» не включён в санкционные списки ЕС и США. Это делает возможным строительство таких атомных электростанций, как «Аккую». Европейские компании по-прежнему имеют хорошие деловые отношения с «Росатомом». В настоящее время Россия поставляет тепловыделяющие элементы для 19 реакторов в Восточной Европе. Совсем недавно французская компания Framatome создала совместное предприятие с «Росатомом». Вместе партнёры намерены производить специальные тепловыделяющие элементы на заводе в Лингене, в германской федеральной земле Нижняя Саксония, которые будут использоваться в реакторах российского типа. До сих пор Россия сохраняла монополию на эту технологию. Если проект будет одобрен, эти тепловыделяющие элементы больше не будут поставляться из России. Однако «Росатом» по-прежнему будет заниматься производством.

Европейские концерны также участвуют в строительстве российских атомных электростанций. Например, в 2019 и 2020 годах Siemens Energy подписала несколько контрактов с «Росатомом» на поставку систем управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Такая система является «электронным сердцем» реактора и стоит несколько сотен миллионов евро. По данным Siemens Energy, соответствующие контракты были заключены задолго до начала конфликта на Украине.

«Однако даже после начала войны на Украине правительства различных федеральных земель Германии обращались к нам с отчётливой просьбой предоставить наши передовые технологии для проекта «Пакш-2» в Венгрии», — сообщил Die Zeit представитель компании. Siemens Energy — единственный поставщик, который не находится под каким-либо государственным влиянием, что позволяет обеспечить независимость, особенно в вопросах кибербезопасности. В любом случае компания не намерена отказываться от проекта в Венгрии. Siemens Energy также не исключает, что продукция компании будет использоваться для АЭС «Аккую» в Турции, по крайней мере в электротехнической сфере. Однако компания не предоставляет для проекта дорогостоящие системы управления.

Как утверждает издание, такое международное сотрудничество с самого начала было целью Владимира Путина. Он начал реорганизацию «Росатома» ещё в начале нулевых. В 2005 году он назначил главой Федерального агентства по атомной энергии России Сергея Кириенко, являвшегося приверженцем экономического либерализма. Кириенко ездил по миру, предлагая потенциальным клиентам российские реакторы, тепловыделяющие элементы и чрезвычайно выгодные государственные кредиты на строительство АЭС. Предложение, с которым западным конкурентам, таким как Westinghouse из США, было трудно конкурировать. Список российских заказов становился всё длиннее: контракты подписали Китай, Индия, Бангладеш, Египет и даже страны ЕС — Финляндия и Венгрия. Многие российские эксперты считали проекты убыточными для России. По мнению критиков, с помощью такой «атомной экспансии» Путин скорее стремился расширить своё влияние в мире.

С политической точки зрения международная деятельность «Росатома» для России, похоже, окупается сполна. Несмотря на то что некоторые клиенты, например Финляндия, отказались от сотрудничества, в настоящее время Россия строит в общей сложности восемь АЭС в Турции, Бангладеш, Индии, Китае, Египте и Венгрии. «Росатом» по-прежнему располагает огромным портфелем заказов на сумму около €100 млрд на два десятка энергоблоков по всему миру.

Именно те страны, в которых «Росатом» в настоящее время проявляет особую активность, критикуют санкции Запада против России. Даже Венгрия, член ЕС, неоднократно выступала в Брюсселе против ещё более жёстких штрафных мер, особенно в ядерном секторе. Франция, которая закупает в России уран для своих АЭС, также препятствует введению санкций в этой сфере.

Но, несмотря на эту блокаду, давление на «Росатом» постепенно увеличивается. Например, Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии (BAFA) ещё не выдало Siemens Energy экспортную лицензию на поставку систем управления для АЭС «Пакш-2» в Венгрии. «Разумеется, мы соблюдаем все правила», — говорится в заявлении компании. Именно поэтому доставка не состоялась до сих пор. Разрешение на планируемое франко-российское производство тепловыделяющих элементов в Лингене также всё ещё находится на стадии рассмотрения. Критика сотрудничества западных компаний с российской государственной корпорацией всё чаще звучит и из Восточной Европы. Министерство иностранных дел Украины в среду призвало ввести санкции против «Росатома».

По мнению активистов, отношение к «Росатому» в Европе становится всё более критичным. Страны, которые до сих пор блокировали санкции, оказываются всё более изолированными. Будут ли меры в отношении «Росатома» включены в 11-й пакет санкций, пока неясно. Страны ЕС намерены обсудить содержание этого пакета в ближайшие недели. Ожидается, что решение будет принято только во второй половине мая, передаёт Die Zeit.