FAZ: министр экономики ФРГ предложил ввести санкции против российской атомной энергетики

Европейские страны должны прекратить закупать российский уран, а штрафные меры против российской атомной отрасли должны стать частью следующего пакета санкций ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Издание отмечает, что в ЕС есть несколько стран, тесно сотрудничающих с «Росатомом», и в их число входит Франция.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек хочет наложить санкции на сотрудничество с Россией в области мирного атома, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, Хабек заявил о необходимости установления конкретной даты окончания закупок российского урана, а в минувшие выходные он потребовал включения атомной энергетики в следующий пакет санкций против России. Издание напоминает, что немецкое правительство уже почти год предлагает запретить поставки российского ядерного топлива, однако Еврокомиссия до сих пор не предпринимала никаких конкретных действий из-за сильного политического сопротивления.

Пять европейских стран (Словакия, Словения, Болгария, Венгрия и Чехия) закупают российское ядерное топливо для своих АЭС, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, четыре из этих пяти стран выразили желание снизить свою зависимость от России в ядерной энергетике, однако Венгрия, напротив, решила расширить своё сотрудничество с «Росатомом».

При этом в ЕС есть ещё одна страна, тесно сотрудничающая с Россией в области атомной энергетики, пишет Frankfurter Allgemeine: это Франция. Издание напоминает, что в 2021 году французский концерн Framatome и «Росатом» заключили соглашение о долгосрочном партнёрстве. Сейчас Framatome планирует начать производство топливных стержней для АЭС советского типа на своём заводе в немецком Лингене — с участием дочерней компании «Росатома».

Вероятно, именно с этим и связана активизация Роберта Хабека и его требования штрафных мер в отношении российской атомной энергетики, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, пока неизвестно, что войдёт в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС, отмечает издание: до сей поры в вопросе атомной энергии Брюссель занимал сторону Франции.