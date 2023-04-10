ZDF: немецкие политики не могут договориться о работе АЭС в условиях энергетической нестабильности

Свободные демократы Германии разочарованы нежеланием зелёных одобрить решение по трём оставшимся в стране атомным электростанциям, сообщает немецкий телеканал ZDF. По мнению СвДП, реакторы должны оставаться в рабочем состоянии ещё как минимум год после их остановки в середине апреля, чтобы их можно было перезапустить — с учётом сложной ситуации, возникшей на фоне российской спецоперации на Украине. Зелёные, однако, с этим не соглашаются, отмечая высокие расходы и риски, связанные с атомной энергетикой.

По мнению СвДП, Германия должна сохранить возможность продолжения эксплуатации оставшихся атомных электростанций. Либеральная парламентская группа в бундестаге утверждает, что реакторы должны оставаться в рабочем состоянии ещё как минимум год после их остановки в середине апреля, чтобы их можно было перезапустить, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на программный документ СвДП по энергетической политике.

Генеральный секретарь свободных демократов Бижан Джир-Сарай заявил, что закрытие трёх последних немецких атомных электростанций в ближайшие дни является неправильным. Он выразил сожаление по поводу того, что зелёные блокируют решение по АЭС и не проявляют понимания. «Мы также должны непредвзято обсуждать шансы новых и безопасных технологий ядерного деления и ядерного синтеза», — добавил он.

По словам политика, чрезвычайные ситуации, подобные той, что возникла в результате российской спецоперации на Украине, не могут быть надёжно предсказаны. «Вот почему мы должны отойти от энергетической политики, которая сшита на грани возможностей», — призвал генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сарай.

14-страничный документ СвДП озаглавлен «Миссия завтра: энергетический суверенитет как ответ на энергетическую войну России». В нём говорится: «Мы убеждены, что порядок постепенного вывода из эксплуатации существующих атомных и угольных электростанций в Германии является неправильным с точки зрения климата».

По мнению Министерства экономики Германии, атомная энергия больше не нужна для обеспечения надёжности поставок, но парламентская группа СвДП считает её желательной для обеспечения стабильности цен. Реакторы должны оставаться в рабочем состоянии, по крайней мере около года.

Зелёные, тем временем, вновь заявили о своём неприятии ядерной энергетики и сослались на новое исследование Берлинского технического университета и Немецкого института экономических исследований (DIW).

«Атомная энергетика — это могила стоимостью в несколько миллиардов евро, и её эксплуатация может быть рентабельной только при условии высоких субсидий и вмешательства в экономику планирования», — заявил член парламента от партии зелёных Харальд Эбнер.

«Расходы, связанные с рисками аварий, десятилетиями демонтажа и окончательного хранения, в значительной степени ложатся на общество. Продление срока эксплуатации атомных электростанций также обременит государство на миллиарды евро, поскольку операторам придётся оплачивать риски и расходы, связанные с дальнейшей эксплуатацией», — добавил председатель комитета бундестага по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности.

В исследовании Берлинского Технического университета и DIW, проведённом по заказу парламентской группы зелёных, рассматриваются экономические аспекты ядерной энергетики. «С начала ядерной эры ядерная энергетика была самым дорогим способом производства электроэнергии — а сегодня возобновляемые источники энергии, такие как ветер и фотоэлектричество, во много раз дешевле, — говорится в кратком докладе. — Фактически требования о продолжении эксплуатации атомных электростанций в Германии или даже о строительстве новых не имеют под собой никакой экономической основы».

Последние три немецкие атомные электростанции должны были быть отключены от сети в конце прошлого года. Из-за начала российской военной спецоперации на Украине и вызванного ею энергетического кризиса прошлогоднее коалиционное правительство решило сохранить работу трёх реакторов в течение зимы — однако 15 апреля они должны быть остановлены навсегда, заключает немецкий телеканал ZDF.