France 3: во Франции обеспокоились безопасностью своих АЭС

Агентство ядерной безопасности Франции потребовало от энергетической компании EDF усилить контроль над безопасностью ядерных реакторов, сообщает France 3. Как объясняют эксперты, появление микротрещин может сказаться на надёжности системы охлаждения: из-за такой проблемы в стране остановили уже 19 из 56 реакторов.

На реакторе №1 в Панли обнаружили большую трещину. О какой именно проблеме это свидетельствует?

На станции внутри бетонной камеры расположен корпус ядерного реактора. Также проложены аварийные системы (на схеме обозначены жёлтым), которые в чрезвычайной ситуации позволяют подать воду в резервуар для охлаждения реактора. В одной из частей этой системы уже обнаружили микротрещины — такое явление называется «коррозией под напряжением». На этот раз сообщили о гораздо более серьёзной трещине в другой части системы.

КАРИН ЭРВИУ, заместитель генерального директора Национального научно-исследовательского института по радиозащите и ядерной безопасности: Энергетическая компания EDF посчитала этот участок менее подверженным коррозии под давлением. На самом деле там был сварочный шов, который ремонтировали два раза, что привело к образованию трещины, однако эта зона не рассматривалась как подверженная коррозии под давлением.

В чём её опасность? На станции приостанавливали работу как раз для устранения этих микротрещин. Таким образом, непосредственной опасности нет, однако, по мнению этого критика атомной энергетики, обнаруженные недостатки поднимают вопросы о надёжности системы охлаждения.

ИВ МАРИНЯК, эксперт в области атомной энергетики в компании Institut négaWatt: Повреждён не самый необходимый для охлаждения участок, но тем не менее это повышает опасность выхода из строя системы охлаждения реактора и в таком случае подрывает возможность его аварийного охлаждения.

Каковы последствия? Это тяжёлый удар для EDF, которой из-за микротрещин уже пришлось остановить 19 из 56 реакторов. Сегодня Агентство ядерной безопасности (ASN) потребовало от энергетической компании усилить контроль.

БЕРНАР ДОРОЩУК, президент Агентства ядерной безопасности (ASN), выступление в сенате: Сейчас мы вместе с компанией EDF занимаемся тем, что вы попросили её сделать как можно быстрее: мы выявляем похожие случаи, которые могут иметь место на других реакторах, чтобы держать эти сварочные швы под контролем.

В результате такого контроля может быть увеличен срок приостановки работы реакторов, а также приостановлены другие реакторы. EDF объявила, что через несколько дней представит свою стратегию развития.

Дата выхода в эфир 08 марта 2023 года.