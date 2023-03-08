Tribune de Genève: Европе не удаётся побороть зависимость от российской атомной энергии

Несмотря на принятые в отношении Москвы санкции, Европе и другим странам мира пока не удаётся снизить зависимость от российской атомной энергетики, констатирует обозреватель Tribune de Genève Пьер Вейя. Как поясняет автор, «Росатом» — единственная компания в мире, способная предложить государствам, заинтересованным в атомной энергетике, услуги «под ключ», поэтому заменить её будет непросто. Тем временем Россия может влиять на партнёров, пользуясь их зависимостью, предупреждает журналист.

Удастся ли Европе снизить свою зависимость от российского атома, задаётся вопросом экономический обозреватель Tribune de Genève Пьер Вейя. Как напоминает автор, Россия — «мировой гигант гражданской атомной энергетики», поддерживающий торговые отношения более чем с 50 странами, торговый оборот которого составил почти $140 млрд за десять лет. В масштабе планеты «Росатом» и его многочисленные дочерние компании контролируют 38% рынка обогащённого урана и почти 46% рынка переработки отработанного ядерного топлива. Хотя швейцарские АЭС резко сократили закупки в России, операторы атомных электростанций не могут сказать, проходит ли уран, который они покупают у иностранных посредников, через дочерние компании «Росатома».

Как отмечают норвежские учёные в журнале Nature Energy, «Росатом» — единственная компания в мире, способная предложить государствам, заинтересованным в атомной энергетике, услуги «под ключ», включающие строительство электростанций, их обслуживание, доставку и переработку топлива. Это предложение сочли убедительным в Египте, Южной Африке, Турции, Индии, и многим другим государствам оно также могло бы понравиться, отмечает автор статьи. Несмотря на то что Финляндия и Словакия отменили планы строительства новых электростанций с Россией, «Росатом» надеется построить или модернизировать реакторы в других странах, в частности, в Венгрии, Болгарии и Армении.

По мнению экспертов, Россия может оказывать давление на все эти страны из-за их зависимости от поставок топлива, а также технического обслуживания реакторов советской конструкции. В Западной Европе ситуация остаётся особенно сложной для Франции. «Росатом» является историческим торговым и промышленным партнёром национального оператора электроэнергии EDF. Российский завод в Серверске перерабатывает уран, полученный из топлива, используемого во всех 56 французских реакторах.

Таким образом, французская отрасль переработки ядерного топлива сегодня серьёзно зависит от Москвы. Даже если Франция владеет технологией переработки, она опасается единолично финансировать завод, способный заменить услуги серверского предприятия. В связи с этим Париж недавно создал коалицию из 11 европейских государств (Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения). Многие из этих стран зависят от российской атомной энергетики, однако Франция надеется убедить партнёров инвестировать в реакторы нового поколения, которые также требуют переработки отработанного топлива. Тем временем, как напоминает обозреватель, эта операция запрещена в Соединённых Штатах и Швейцарии из-за риска утечки радиоактивных веществ.