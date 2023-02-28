Politico: Евросоюз не может избавиться от зависимости от российского ядерного топлива

Евросоюз не в силах отказаться от ядерного топлива из России, несмотря на быстрое сокращение поставок российского ископаемого топлива, сообщает Politico. ЕС не смог ввести санкции на ядерное топливо российского производства, поскольку в ряде европейских стран работают атомные электростанции, работающие только на нём. На замену «Росатому» может уйти семь-десять лет — и это с учётом того, что в отрасль будут направлены значительные инвестиции.

Спустя год после начала украинского конфликта Европа избавляется от зависимости от российского угля, газа и нефти, однако в отношении атомной энергии дела обстоят иначе. Согласно данным Международного энергетического агентства, экономические санкции ЕС в отношении российского угля и нефти навсегда изменили торговлю и поставили Москву в «значительно ухудшенное положение». Импорт угля упал до нуля, а ввоз российской нефти морским транспортом объявлен вне закона. Для сравнения, в 2020 году Евросоюз импортировал 54% каменного угля, 40% газа и 25% нефти из России, отмечает издание Politico.

Однако с атомной энергетикой ситуация оказалась более сложная для ЕС — как по историческим, так и по практическим причинам. Поскольку после холодной войны конкуренция в глобальном ядерном секторе атрофировалась, реакторы советской постройки в ЕС по-прежнему были привязаны к изготовленному на заказ топливу из России, в результате чего Москва стала играть ключевую роль. По данным Агентства Евратома по снабжению ЕС ядерными материалами (ESA), в 2021 году российский государственный атомный гигант «Росатом» поставил реакторам блока 20% природного урана, а также предоставил услуги по конверсии и обогащению урана. В том же году Евросоюз заплатил России €210 млн за экспорт сырого урана по сравнению с €88 млрд, которые блок заплатил Москве за нефть, пишет Politico.

Согласно исследованию британского Королевского института объединённых служб RUSI, в прошлом году стоимость импорта связанных с Россией ядерных технологий и топлива во всём мире превысила $1 млрд. По данным экспертов RUSI, среди европейских стран зафиксировано снижение импорта российского ядерного топлива в Болгарии и Чехии, однако отмечается его рост в Словакии, Венгрии и Финляндии. Хотя поставки урана из России могут быть заменены импортом из других государств в течение года, европейские страны с ядерными реакторами ВВЭР российского производства работают только на топливе, произведённом в России. По данным экспертов, на сегодняшний день в ЕС работают 18 таких атомных электростанций, указывает автор статьи.