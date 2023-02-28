Politico: Евросоюз не может избавиться от зависимости от российского ядерного топлива

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Скотт Риттер: если Байден готов воевать ради переизбрания, его и близко нельзя подпускать к Белому дому Judging Freedom
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Rolling Stone: Пентагон признал проблему злоупотребления запрещёнными препаратами американскими военнослужащими Rolling Stone
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В «Газпром-Медиа» подтвердили атаку на инфраструктуру спутникового оператора
Ложные сообщения о воздушной тревоге в эфире телеканалов «Газпром-Медиа» появилось из-за атаки на инфраструктуру спутникового оператора.
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Промоутер Фьюри намекнул, что Тайсон может провести бой не с Усиком
Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о переговорах по бою своего клиента с украинцем Александром Усиком.
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Лавров назвал сбалансированной позицию арабских стран на ситуацию вокруг Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что арабские страны занимают взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, несмотря на давление Запада.
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В аэропорту Внуково сообщили о возвращении нескольких судов, вылетевших в Петербург
Несколько самолётов, направлявшихся в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт Внуково.
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Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».
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Тренер Гана: наша цель — нокаутировать Джонса
Тренер бойца Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал о цели француза в поединке с американцем Джоном Джонсом.
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Авербух: энергия зрителей ледового шоу поможет Костомарову в тяжелейшей борьбе
Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что энергия болельщиков, передаваемая в письмах и во время ледового шоу «Ледниковый период. Снова вместе», поможет фигуристу Роману Костомарову в борьбе за жизнь.
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В Госдуме предлагают сократить сроки признания военнослужащих без вести пропавшими
Группа депутатов от ЛДПР разработала и внесла в Госдуму поправки, в соответствии с которыми предлагается сократить сроки признания военнослужащих «без вести отсутствующими» в связи с проведением специальной военной операции и тем самым ускорить выплату денег родным и близким погибших солдат и офицеров.
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Бочкарёв: строительные работы на путепроводе через реку Сходня завершат в 2026 году
Проектирование будущих сооружений через реку Сходня и прилегающих улиц завершено, до конца 2023 года по итогам конкурса определят подрядную организацию. Работы будут проходить совместно с ОАО «РЖД», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Экс-игрок «Локомотива» Дюрица объяснил, почему не получил гражданство России
Обладатель Кубка России сезона-2014/15 в составе «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал получение российского гражданства бразильскими полузащитниками «Зенита» — Малкомом и Клаудиньо.
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Кобелев: от Захаряна у меня уже голова болит
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.
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Инструктор Антонов напомнил о рисках активных тренировок для людей с лишним весом
Старший инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов предупредил, что для людей с лишним весом занятия спортом могут быть болезненными, а в некоторых случаях и опасными.
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Московский НПЗ начал модернизацию резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов
На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) проводится модернизация резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов.
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В аэропорту Домодедово прокомментировали ограничение воздушной зоны над Петербургом
В аэропорту Домодедово заявили RT, что возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва — Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Петербургом.
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Евродепутат Мариани: десятый пакет санкций может стать последним из-за разногласий в ЕС
Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Европейском союзе.
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Синоптики спрогнозировали температурные качели на Кубани и Ставрополье в марте
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.
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Терапевт Савельева назвала утомляемость одним из симптомов нехватки витамина D
Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева перечислила симптомы нехватки витамина D.
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Булыкин: дерби «Спартак» — «Локомотив» удалось
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру «Спартака» и железнодорожников в ответном матче Кубка России.
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Синоптик Варакин предупредил, что в ночь на 8 марта в Подмосковье похолодает до -15 °С
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт жителей Московской области в начале марта, а также в Международный женский день.
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Врач Константинова назвала однообразие в пище ошибкой питания в пост
Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова перечислила ошибки рациона, которые распространены в период поста.
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Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил, что украинские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне.
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Хакеры RaHDit рассказали о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины
Хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «НемеZида» документы, в которых говорится о работе обвиняемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк в Нацгвардии Украины.
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«Матч ТВ»: состояние Костомарова остаётся стабильно тяжёлым
Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
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Аксёнов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня.
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Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ.
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Сейсмолог Завьялов: подобные турецкому землетрясения происходят на Земле около 17 раз в год
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, как часто на Земле происходят сильные и слабые землетрясения.
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Kyodo: в Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ-2020 в Токио
Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры возбудил уголовное дело против шести компаний и семи человек в связи со скандалом о коррупционном сговоре при подготовке летних Олимпийских игр в Токио.
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Диетолог Дубская назвала яйца и орехи полезными для ногтей продуктами
Диетолог, эндокринолог Мария Дубская рассказала, какие продукты полезны для ногтей.
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Специалист в сфере недвижимости Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жильё
Коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин дал прогноз по ситуации на российском рынке недвижимости.
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В центре Петербурга увеличилось количество кофеен и ресторанов
По данным консалтинговой компании Nikoliers, количество кофеен и пекарен на Невском проспекте Санкт-Петербурга за последние шесть лет выросло на 66 — до 284.
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Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.
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Историк моды Вовк прокомментировал известие о поставках в Россию одежды из Ирана
Историк моды Анатолий Вовк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что Иран сможет поставлять на российский рынок разнообразную одежду, в том числе ушедших брендов.
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Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей.
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Власти Адыгеи сообщили о падении неустановленного летательного аппарата
В одном из посёлков Адыгеи произошло падение неустановленного летательного аппарата.
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Сейсмолог Завьялов назвал причину землетрясения в Турции 27 февраля
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о новом землетрясении на востоке Турции 27 февраля, когда были зафиксированы подземные толчки.
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«Чемпионат»: восстановление полузащитника «Спартака» Умярова после травмы идёт не по плану
Восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану.
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В России за сутки госпитализировали 2053 человека с коронавирусом
В России за сутки в больницы попали 2053 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 786 пациентов.
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Конструктор Уржумцев сообщил, что к автомату АК-12 повысился интерес за рубежом
Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что иностранные заказчики повысили свой интерес к автомату АК-12.
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Чесноков считает, что у Медведева не будет проблем на турнире в Дубае
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у россиянина Даниила Медведева не должно возникнуть проблем на турнире в Дубае.
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Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье возросло до двух
Количество погибших при землетрясении в провинции Малатья в Турции возросло до двух, ранены 140 человек.
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Роструд напомнил о нерабочем дне 8 марта
Роструд напомнил, что среда, 8 марта, будет нерабочим днём, а накануне рабочий день сокращается на час.
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В МВД сообщили о предотвращении массовой драки сторонников ЧВК «Рёдан» в Бурятии
Сотрудники полиции предотвратили массовую драку сторонников субкультуры ЧВК «Рёдан» возле торгового центра «Форум» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Бурятии.
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Мбаппе поздравил Месси с получением награды ФИФА
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с получением награды лучшему футболисту 2022 года.
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Заочный приговор журналисту Невзорову вступил в силу
Заочный приговор журналисту Александру Невзорову* вступил в силу.
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Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман.
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Лавров и Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен провели встречу в Москве.
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Командир Сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию у Артёмовска крайне напряжённой
Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артёмовска (Бахмута) для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.
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Салихова: у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших
Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.
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В МЧС объяснили ложную тревогу в нескольких регионах хакерской атакой
В ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщили в МЧС России.
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Мэр Белгорода Демидов сообщил о влетевшем в окно жилого дома беспилотнике
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в окно многоэтажного жилого дома в центре города влетел беспилотник.