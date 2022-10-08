N-TV: Австрия подаёт в Европейский суд против признания ядерной энергии экологичной

Австрия отказалась от ядерной энергии ещё в 1987 году и включила запрет на неё в свою конституцию. Страна получает три четверти энергии из возобновляемых источников. Теперь, когда Еврокомиссия запланировала признать ядерную энергию экологичной и устойчивой, Австрия подала жалобу в Европейский суд в Люксембурге, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Австрия подаёт иск в Европейский суд в Люксембурге из-за того, что Еврокомиссия запланировала классифицировать ядерную энергию как устойчивую, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Ядерная энергия и газ не являются ни экологичными, ни устойчивыми. Поэтому, как и было объявлено, мы подали иск против постановления Еврокомиссии о таксономии», — заявила в Вене министр защиты климата Леонор Гевесслер.

Как напоминает N-TV, в июле Европейский парламент одобрил оценку газа и атомной энергии как экологически чистых. Срок подачи жалобы истекает в понедельник. Затем правительство опубликует «все детали» своего иска, поданного в пятницу, объявила Гевесслер.

Австрия с самого начала выступала против классификации газовой и ядерной энергии как устойчивой и угрожала подать в суд. По данным телеканала, правительство в Вене сейчас заявляет о процедурных ошибках и утверждает, что Еврокомиссия не должна принимать решения такого масштаба.

Экологические организации также угрожают судебными исками. Классификация газовой и атомной энергетики как устойчивой должна вступить в силу на рубеже года. Так называемое Положение о таксономии призвано классифицировать экономическую деятельность в соответствии с экологическими стандартами, тем самым стимулируя инвестиции в отрасль.

Определённые инвестиции в газовые или атомные электростанции будут считаться устойчивыми, если они используют самые современные технологии и — в случае с газом — заменяют ещё более вредные для климата угольные электростанции. Так ЕС хочет реализовать свои климатические планы и стать климатически нейтральным к 2050 году.

Из 27 стран — членов ЕС только восемь выразили своё несогласие с так называемым Положением о таксономии, включая Германию, Австрию и Люксембург — слишком мало, чтобы заблокировать проект. С другой стороны, Франция выступала за то, чтобы ядерная энергетика была классифицирована как устойчивая.

Австрия уже запретила ядерную энергетику в 1978 году и включила этот запрет в свою конституцию в 1999 году. Страна с девятимиллионным населением в настоящее время получает более трёх четвертей электроэнергии из возобновляемых источников, в основном из гидроэнергии. Однако она также продолжает импортировать электроэнергию, произведённую другими способами, включая ядерную энергию, сообщает немецкий телеканал N-TV.