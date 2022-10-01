Das Erste: «атомный рай» Франция вынуждена покупать энергию в Германии из-за нерабочих АЭС

Франция может показаться «атомным раем»: ни в одной другой стране, кроме США, нет стольких атомных электростанций. Однако из 56 реакторов там сейчас работают только 29 — остальные отключены от сети из-за технических работ, поясняет немецкий телеканал Das Erste. В итоге Франция, лишившаяся энергии половины своих АЭС, даже вынуждена импортировать электричество из Германии.

Кто считает, что наших соседей во Франции не беспокоят цены на электроэнергию, потому что в прошлом году почти 70 процентов выработанного электричества там было произведено за счёт ядерной энергии, тот ошибается. Взгляд на карту показывает, что повсюду в стране стоят АЭС, — но из 56 реакторов сейчас работают только 29. Почти половина реакторов остановлены из-за проведения технических работ. О спорах по поводу ядерной энергии во Франции и о том, почему электричество сейчас даже импортируется из Германии, расскажет Забине Рау.

Когда в Париже наступает ночь, огни не загораются, а — именно — выключаются. Франции предстоит холодная и тёмная зима, поэтому страна больше, чем когда-либо, полагается на атом. Шесть новых реакторов должны быть построены на территории существующих АЭС, как здесь, в Гравелине на северном французском побережье. Для мэра это хорошая новость.

БЕРТРАН РИНГО, мэр Гравелина: Ядерная энергия оживляет нашу экономику и делает для нас возможными новые инвестиции.

Атомный рай Франция — ни у одной станы, кроме США, нет столько атомных электростанций — и едва ли есть другая страна, которая была бы так зависима от ядерной энергии. А это главный лоббист атомной энергетики.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Что мы должны развивать сегодня, потому что момент для этого подходящий и потому что это именно то, что сейчас нужно нашей нации, — это возрождение французской ядерной энергетики.

Однако в нынешнем кризисе это не помогает. В действительности половина французских АЭС сейчас выведена из строя из-за технических работ. Ядерная электростанция Шинон, построенная в 1963 году, относится к числу старейших. Тем не менее, как и другие реакторы, которые сейчас отключены от сети, зимой она снова должна заработать.

В ресторане Le Hangar обедают работники. Настроение здесь явно проатомное. В конце концов, атомная электростанция является крупнейшим работодателем в этой местности, рассказывает повар.

ОДРИ САМОЙО, повар ресторана Le Hangar: Так всегда было. Мои родители и их родители участвовали в её строительстве. Мой собственный отец принимал участие в строительстве центрального пункта управления. Это наше национальное достояние.

Не боится ли она рисков?

ОДРИ САМОЙО: Нет, вообще нет.

Однако выход из эксплуатации половины ядерных установок уже к этому времени принёс стране гигантские убытки — почти 30 миллиардов. Франция давно превратилась из экспортёра электричества в его импортёра. Поэтому Макрон договорился с канцлером Шольцем о покупке дополнительного электричества из Германии.

ИВ МАРИНЬЯК, представитель НПО negaWatt: Это не первый раз, когда Франция зимой получает электричество из Германии. Новое, однако, заключается в том, что в этот раз всё началось ещё летом и что объём будет намного больше, чем когда-либо до сих пор.

Он знает: Франции предстоят трудные времена. Поэтому должен быть задействован национальный чрезвычайный план. Этой зимой каждый должен сэкономить 10 процентов энергии. Премьер-министр и министр экономики уже занялись этим при помощи куртки и свитера. Однако возможно, метод молодых активистов намного эффективнее.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2022 года.