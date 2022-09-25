Politico: новые санкции ЕС не затронут российский мирный атом

Брюссель в ответ на старт референдумов о присоедении к России на освобождённых территориях Украины начал подготовку очередного пакета санкций против Москвы — но новые меры почти наверняка не затронут российскую атомную энергетику, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. По информации Politico, ЕС пока не желает облагать ограничениями российский атомпром из-за того, что от него зависят Франция и Болгария.

Включение в находящийся сейчас на рассмотрении властей ЕС очередной пакет санкций против России ограничительных мер против российской атомной энергетики пока маловероятно, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом дискуссий в Брюсселе.

Как разъясняет обозреватель издания, после того, как на освобождённых Москвой территориях Украины начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации, даже сторонники максимально мягкого курса в отношении России внутри ЕС убедились в том, что Брюсселю следует ввести против России дополнительные санкции. В связи с этим Европейская комиссия в субботу организовала встречи с участием высокопоставленных дипломатов из стран — членов ЕС, дабы выслушать их предложения по поводу мер, которые следовало бы включить в очередной санкционный пакет, который, как ожидается, будет представлен публике на следующей неделе.

По словам дипломатов, с которыми побеседовали журналисты Politico, несмотря на то, что Польша и страны Прибалтики, которые впервые выдвинули совместное предложение о санкциях, рекомендовали Брюсселю ввести меры в том числе и против российской атомной промышленности, вероятность включения таких мер в итоговую версию санкционного пакета крайне мала.

«Для ЕС будет не так просто включить (в очередной пакет санкций. — ИноТВ) атомную энергетику, ведь она является одним из ключевых секторов для Франции, а также для Болгарии, которая экспортирует электроэнергию на запад Балкан и в Грецию, — говорится в материале Politico. — Полный запрет (на импорт продукции российских предприятий. — ИноТВ) считается неоптимальным решением главным образом из-за тогго, что он может вызвать проблемы с техобслуживанием АЭС, построенных в Болгарии в социалистический период».

Между тем, как сообщили источники издания, ещё одним ключевым фактором, стимулирующим ЕС к скорейшему введению дополнительных санкций против Москвы, является давление со стороны США, которые требуют, чтобы юридический механизм, обеспечивающий ценовой потолок для российской нефти, был оформлен к 5 декабря, когда должно будет вступить в силу европейское эмбарго на импорт сырой нефти из России морем — как об этом и договорились в «Большой семёрке».

«Американцы подчёркивают, что для введения ценового потолка компании должны быть о нём предупреждены за 90 дней, и мы уже опаздываем», — заявил один из собеседников Politico.

Как сообщили изданию дипломаты, хотя против такого шага есть определённые возражения и особенно часто они звучат от стран Средиземноморья, ожидается, что они всё же дадут своё согласие на него, хотя полностью его согласуют, скорее всего, лишь на встрече лидеров ЕС в Праге на следующей неделе.

Двое из собеседников Politico сообщили, что в новый санкционный пакет войдут дополнительные ограничения на импорт бриллиантов, стальных полупродуктов, машинного оборудования и химикатов, ужесточение экспортных ограничений в отношении электронных компонентов, а также персональные санкции, которые на этот раз коснутся лиц, принимающих участие в проведении референдумов на освобождённых территориях.

По словам одного из дипломатов, одной из главных проблем для ЕС на данный момент является обеспечение соблюдения санкций на практике. В связи с этим группа стран блока предложила новый административный механизм, согласно которому «оказание помощи в обходе ограничительных мер» станет достаточным основанием для введения санкций в отношении физических лиц.