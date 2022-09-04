France 24: Франция для преодоления энергокризиса раскочегаривает ядерные реакторы

Правительство Франции на фоне сокращения поставок российского газа до минимума заявило, что главная электрогенерирующая компания страны EDF в зимний период заново запустит все 32 ядерных реактора, передаёт France 24. Возобновить работу всех простаивающих реакторов к зиме EDF будет непросто — но правительство активно стимулирует компанию, поскольку хочет избежать принудительного отключения электричества.

А между тем глава Министерства энергетики Франции поздно вечером заявила, что правительство возьмёт часть роста тарифов на электроэнергию на себя. Такой комментарий министр озвучила после совещания глав ключевых министерств, состоявшегося сегодня в Елисейском дворце по инициативе президента Эммануэля Макрона с целью обсудить энергетический кризис в Европе.

Министр энергетики также сообщила, что поставки газа из России снизились до рекордно низкого уровня и что французская государственная электрогенерирующая компания EDF в зимний период возобновит работу десятков ныне остановленных ядерных реакторов.

АНЬЕС ПАНЬЕ-РЮНАШЕ, министр энергетического перехода Франции: Как вам известно, отключено было 32 реактора; часть из них — из-за механической коррозии, а остальные — для проведения планового техобслуживания. EDF обязалась запустить все эти реакторы к зиме. Мы будем отслеживать ситуацию, еженедельно публикуя последние новости, — и мы обратим особое внимание на то, чтобы график возобновления работы соблюдался.

С подробностями об этом — сотрудник нашей деловой редакции Чарльз Пеллегрен. Привет, Чарльз!

ЧАРЛЬЗ ПЕЛЛЕГРЕН, журналист France 24: Привет, Мартин!

Так каковы же основные итоги совещания, состоявшегося сегодня в Париже?

ЧАРЛЬЗ ПЕЛЛЕГРЕН: Судя по этой пресс-конференции, министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше приложила все усилия, чтобы по максимуму успокоить французские домохозяйства; но когда она в процессе описывала нынешнее положение страны в плане энергетики, картина у неё вышла весьма мрачная.

Первое, что здесь нужно отметить, — это её слова о том, что правительство вмешается в ситуацию и на протяжении предстоящего года будет брать на себя часть роста тарифов на электроэнергию. Это очень важная новость, поскольку тарифы выросли очень сильно: если на 2022 год оптовая цена электроэнергии составляла 85 евро за мегаватт-час, то на 2023 год она превысила 1000 евро. То есть рост получился огромный. В прошлом году правительство установило лимит на повышение тарифов на электроэнергию в размере 4 процентов; тарифы будут сдерживать и в следующем году, однако пока не ясно, каким будет лимит, поскольку между таким ростом оптовой цены и четырёхпроцентным потолком расхождение получается весьма серьёзное.

Говоря о запасах газа на зиму, Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что они сейчас достигли уровня 92 процентов — то есть мы уже почти дошли до тех объёмов, которых нам хватит на весь зимний сезон. Министр также отметила, что поставки газа из России упали до рекордно низкого уровня.

Ну и наконец, если затрагивать тему предложения, производства электроэнергии, здесь есть вопрос ядерных реакторов — и EDF, французский поставщик электроэнергии, заявила, что возобновит работу всех 32 реакторов, которые в настоящий момент остановлены. То есть, по словам представителей EDF, вновь запущены будут 32 из 56 реакторов — таково их общее количество. Как компания будет укладываться в график и заново запускать все эти реакторы, пока не ясно — но она собирается продолжать работы круглосуточно, а правительство её активно стимулирует к достижению этой цели.

Таким образом, в плане предложения принимаются самые активные меры, дабы увеличить генерацию.

А мы ведь постоянно слышим от французского правительства и другое слово — frugality («рачительность». — ИноТВ); во всяком случае, так оно звучит в переводе на английский. Что конкретно оно подразумевает в плане политического курса?

ЧАРЛЬЗ ПЕЛЛЕГРЕН: Да, «рачительность» — по-французски это называется sobriété, то есть что-то ближе к «трезвости», хотя точно это на английский не перевести. По существу, этот термин подразумевает, что в плане спроса нам придётся сокращать потребление газа и электричества. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже призвала сократить потребление газа на 10 процентов, дабы избежать необходимости вводить квоты на газ или периодических принудительных отключений электричества — а таких отключений французские предприятия, в том числе и в промышленной сфере, очень хотят избежать, поскольку они могут привести к сокращению объёмов производства и прочим последствиям такого рода.

Интересный момент здесь в том, что правительство пообещало, что отключать электричество и вводить квоты для домохозяйств не будут, — и именно поэтому предприятия так стараются подобного избежать.

Напомню, что газ в том числе используется и для генерации электричества — этим и объясняется то, что сокращение запасов газа в Европе в связи с боевыми действиями на Украине привело к резкому росту тарифов на электроэнергию.

Другой ключевой элемент стратегии правительства — европейская солидарность, что отдельно подчеркнула и Аньес Панье-Рюнаше. Министр отметила, что между Францией и её соседями — Испанией и Германией — растёт оборот в плане энергетики и что с ними будут продолжать переговоры о том, чтобы в зимний период разделить бремя в плане спроса на энергию между собой.

Главная цель Парижа — пережить зиму без введения квот и отключения электричества, но для этого понадобится много работы, в том числе и со стороны той же EDF; а кроме того, многим придётся пожертвовать.

Да, это главная проблема, которая в ближайшее время точно никуда не денется. Большое вам спасибо, Чарльз.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.