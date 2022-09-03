Эксперт Le Figaro: многолетний отказ от атома довёл Францию до энергокризиса

Идея «отвязать» цены на газ от европейского рынка электроэнергии не поможет Европе справиться с кризисом — ей нужно перезапустить остановленные ядерные реакторы, заявил французский эксперт в области энергетики Фабьен Бугле в интервью Le Figaro. На протяжении многих лет отказ от атома в пользу возобновляемой энергии активно лоббировался на всех уровнях ЕС, что в итоге привело к нынешней ситуации, отметил учёный.

Сегодня Франция расплачивается за то, что последние 20 лет пыталась подражать немецкой энергетической политике и заигрывала с левыми и зелёными партиями, постепенно отказываясь от своего «ядерного наследия» в угоду энергии ветра и солнечных батарей, заявил эксперт в области энергетической политики Фабьен Бугле в интервью Le Figaro. Учёный подчеркнул, что до нынешнего энергетического кризиса Пятая республика была одним из мировых лидеров по производству и экспорту электроэнергии, но череда решений президента Макрона, таких как закрытие модернизированной АЭС «Фассенхайм» и планы по остановке 14 реакторов к 2035 году, говорят о недальновидности французских властей. Более того, эти решения негативно отразились на финансировании сферы исследований и инноваций в этой области.

«Наблюдая за политикой в энергетической сфере… я замечаю, что этот вопрос слишком часто рассматривается в краткосрочной перспективе, тогда как на него нужно смотреть с точки зрения долгосрочной логики. Генерал де Голль и его последователи предвидели, что сооружение атомных электростанций во Франции — это не только вопрос качества внутреннего электроснабжения… но также фактор снижения нашей зависимости от ископаемого топлива и обеспечения нашего энергетического суверенитета», — приводит Le Figaro слова Бугле. Эксперт также отметил, что Макрону нужно сделать «прорывные» заявления в ходе предстоящего заседания Совета обороны, чтобы наконец отказаться от провальной стратегии, позаимствованной у Германии.

«Мы должны чётко понимать: кризис энергоносителей во Франции никоим образом не связан с войной на Украине… Ни Зеленский, ни Владимир Путин не несут ответственности за то, что сменявшие друг друга французские правительства хотели выйти из атомной отрасли», — отметил Бугле в интервью изданию. По его мнению, виной всему — многолетняя «антиядерная» идеология, которая прочно укоренилась в умах власть имущих и тех, кто курирует энергетическую политику Франции. Тем не менее атомную отрасль страны не так просто упразднить: в ней задействовано порядка 200 тыс. работников и ещё столько же индуцированных рабочих мест, действуют 58 реакторов; кроме того, у страны осталась возможность возобновить производство относительно дешёвой электроэнергии для личного пользования в больших объёмах.

Эксперт отметил в интервью, что Германия ведёт войну с французской атомной энергетикой прямыми и косвенными методами, потому что Париж весьма конкурентоспособен. Он также сказал, что немцы на фоне снижения темпов выработки энергии ветра нуждаются в угле, который негативно влияет на экологию. В первой половине 2022 года Франция вынуждена была массово импортировать электроэнергию из Германии из-за приостановки половины реакторов для техобслуживания. Хотя ещё пару лет назад, до закрытия АЭС «Фессенхайм», Париж был крупным экспортёром экологически чистой электроэнергии для немцев. Сейчас, по замечанию эксперта, его страна оказалась в зависимом от соседей положении.

Комментируя важность и срочность изменения курса энергетических решений во Франции, Бугле заявил: «Нашим правителям нужно собрать волю в кулак, чтобы немедленно прекратить политику установки ветряных турбин и солнечных батарей, которые вредят сфере атомных исследований… Эта одержимость возобновляемыми источниками энергии, использование которых… оказалось провальным во всём мире, вредит возможности возродить атомную энергетику во Франции». При этом на кону стоит способность обеспечивать граждан недорогой электроэнергией на постоянной основе.

Эксперт также подчеркнул, что сегодня рынок энергоносителей в Европе стал крайне спекулятивным во многом из-за высокого спроса на газ со стороны стран, которые вложили значительные средства в ветряные турбины, но также из-за значительного сокращения доступности «французского атома». Кроме того, некогда крупные игроки — Испания и Португалия — покинули рынок электроэнергии. При этом Франция, по его утверждению, не сильно пострадала после нарушения поставок газа из России, поскольку импортирует лишь 16% объёмов оттуда, однако попала под удар общего роста цен на голубое топливо. Поэтому Бугле поддерживает выработанный в Брюсселе законопроект об отделении рынка электроэнергии от цены на газ, хотя эта мера и не будет достаточной: нужен перезапуск закрытых АЭС. В интервью Le Figaro он заявил, что если этого не сделать к зиме, то спотовые цены повсеместно вновь взлетят.

В заключение интервью Бугле раскритиковал идею положиться на европейскую систему электропередачи, поскольку страны с дефицитом, вынужденные её импортировать от соседей, усугубят общеевропейскую инфляцию на энергетическом рынке. По его мнению, у этого «федералистского» подхода есть как технические, так и идеологические ограничения.