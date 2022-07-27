N-TV: вместо отказа от АЭС Германия думает продлить их работу — но это тоже непросто

Германия планировала отказаться от атомной энергетики к 2023 году, однако теперь в стране активно идут дебаты о продолжении работы трёх оставшихся атомных электростанций. Между тем, продлить работу АЭС тоже не так просто, сообщает немецкий телеканал N-TV. Поэтому до конца года никаких решений по этому поводу не ожидается: сначала канцлер Шольц дождётся результатов проверки на безопасность энергоснабжения.

До конца года быстрых решений относительно возможного продолжения работы трёх оставшихся атомных электростанций в Германии не ожидается, сообщает немецкий телеканал N-TV. Канцлер Олаф Шольц сначала дождётся результатов второго стресс-теста на безопасность электроснабжения, о чём заявила официальный представитель правительства.

По её словам, вопрос о продолжении эксплуатации трёх атомных электростанций будет непредвзято рассмотрен после окончания года. Представитель федерального министра охраны окружающей среды Штеффи Лемке отмечает: «На данный момент мы предполагаем, что Германия постепенно откажется от ядерной энергетики». Требования для продолжения эксплуатации будут очень высокими, а решающее значение будут иметь вопросы безопасности.

Как напоминает телеканал, неделю назад Федеральное министерство экономики объявило о проведении второго стресс-теста на безопасность электроснабжения в Германии. Цель — определить, гарантируется ли надёжность поставок в электроэнергетическом секторе и безопасная работа энергосистемы в более жёстких условиях. Результаты ожидаются «в ближайшие несколько недель», подтвердила пресс-секретарь правительства.

Она также отметила, что Германия в первую очередь испытывает проблему не с электричеством, а с газом из-за сокращения поставок из России. Речь также не о том, что немецкие атомные электростанции должны работать дольше, чтобы заменить «сломанные» французские атомные электростанции. Первоначальный стресс-тест, проведённый с марта по май этого года, показал, что надёжность поставок на предстоящую зиму гарантирована.

Вице-президент бундестага Катрин Гёринг-Эккардт не исключает возможности продлённой эксплуатации атомных электростанций в Германии после конца года. На вопрос о том, разрешат ли зелёные это продление, она сказала следующее: «Если дело дойдёт до того, что у нас возникнет реальная чрезвычайная ситуация, что больницы больше не смогут работать, если такая чрезвычайная ситуация возникнет, тогда мы должны будем говорить о том, что делать с топливными стержнями».

Три оставшиеся атомные электростанции «Неккарвестхайм — 2», «Эмсланд» и «Изар — 2» должны быть остановлены не позднее 31 декабря в соответствии с действующим законодательством. На их долю приходится около шести процентов чистой выработки электроэнергии в Германии в этом году. Продление эксплуатации не считается простым, отмечает N-TV.

В марте федеральные министерства окружающей среды и экономики пришли к выводу, что три реактора с существующими топливными стержнями могут продолжать работать после 31 декабря только в том случае, если их выработка электроэнергии будет сокращена заранее. Министерства рекомендовали не продолжать эксплуатацию.

Согласно данным Общества по безопасности установок и реакторов, продление эксплуатации как минимум на 80 дней вполне осуществимо. СвДП выступает за увеличение времени работы. Заместитель председателя парламентской группы СДПГ Маттиас Мирш по-прежнему скептически относится к продлению работы АЭС. Он сообщил газетам Funke Mediengruppe, что оценка безопасности оставшихся ядерных реакторов проводилась 13 лет назад, и на это также следует обратить внимание.

По данным Министерства охраны окружающей среды, периодические проверки безопасности служат для того, чтобы, так сказать, испытать атомную электростанцию на прочность в дополнение к текущим проверкам. Согласно Закону об атомной энергии, такие проверки должны проводиться каждые десять лет. Последняя процедура для оставшихся трёх атомных электростанций в Германии была проведена в 2009 году, подчёркивает N-TV.