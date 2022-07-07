Le Monde: необходимо для энергоперехода — Европарламент причислил газ и атом к «зелёной» энергетике

Европейский парламент проголосовал за то, чтобы электростанции, которые работают на атомном и газовом топливе, считались бы «зелёными» и работали бы по соответствующему налогообложению, пишет Le Monde. Это решение разделило даже экологов: одни выступают против таких поблажек, другие говорят, что это необходимо для энергетического перехода.

Европейский парламент, наконец, решил вопрос, который обсуждался два года, пишет Le Monde. Теперь газ и атомная энергия будут включены в список отраслей экономики, которые относятся к «зелёным» и подвергаются соответствующему налогообложению.

Издание пишет, что ожидалось, что разница между голосами за и против будет гораздо меньше. Как отмечают противники инициативы, среди поддержавших её в основном те, кто придерживаются крайне правых и центристских взглядов. Против — 278 депутатов, в основном из партий экологической, левой, социалистической и демократической направленности.

Политики из экологических партий критикуют это решение, называют его «ужасным политическим сигналом», их возмущает, что газ теперь будет считаться «зелёной» энергией. С другой стороны, некоторые отмечают, что это необходимо для энергетического будущего Европы и для перехода к возобновляемым источникам энергии.

Некоторые политики выразили опасения, что это решение пойдёт на пользу России. Но даже Украина направила письмо в поддержку инициативы, поскольку она видит важность газовой и атомной энергетики для своей страны.

И Франция в целом, как отмечает автор статьи, последнее время прилагает немало сил, чтобы включить атомную энергетику в список «зелёных», тогда как Германия и страны Восточной Европы были больше заинтересованы в повышении статуса газового топлива.

Защитники инициативы отмечают, что она весьма взвешена, что использование газа и атома там ограничено рядом условий. Так, например, сказано, что при этом выбросы CO2 не должны превышать 100г на киловатт/час. Как отмечает автор статьи, это весьма амбициозный показатель, и он предполагает, что ТЭЦ будут устанавливать у себя дополнительное оборудование по улавливанию выбросов. Хотя есть и исключения, когда ставится предельный общий уровень выбросов на 20 лет, что сильно критикуют экологи, ведь в таком случае будет крайне сложно проверить, исполняют ли компании требования.

Что же касается АЭС, то новые станции на передовых технологиях можно будет открывать до 2045 года, а старые смогут работать до 2040 года.



Однако же ряд НПО, включая WWF и ClientEarth, намерены оспаривать это решение в судебных инстанциях, пишет Le Monde.