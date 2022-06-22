DWN: отказ от газа и мирного атома — «энергетическая перезагрузка» в Германии закончится крахом экономики

Решение министра экономики Германии Роберта Хабека вернуться к угольной энергетике крайне безответственно, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Он продолжает настаивать на отказе от природного газа и мирного атома, выступая за развитие сферы альтернативных источников энергии, но не способен подкрепить свои доводы цифрами. А ведь эта «перезагрузка» грозит Германии экономическим крахом, а Европе — дестабилизацией, предостерегает автор статьи Хенрик Паулитц.

Объявив о возвращении к угольной энергетике, министр экономики Германии Роберт Хабек проявил беспрецедентную для политика на его посту безответственность, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Непонятно и его нежелание задействовать мирный атом, чего требует уже большая часть населения. Использование ядерной энергетики практически не даёт выбросов, а вот какую цену придётся заплатить за возвращение к углю, Хабек предпочитает умалчивать, объясняет автор статьи Хенрик Паулитц.

«Энергетическая перезагрузка», которую затеял министр, выйдет очень дорогой, а вырабатываемого электричества всё равно будет недостаточно, продолжает издание. Зелёный проект перехода на альтернативные источники энергии объективно провалился. Сейчас Германии нужна не «энергетическая перезагрузка», а «перезагрузка зелёного движения», чтобы спасти немецкую и европейскую промышленность, а также обеспечить будущее молодого поколения.

Зелёные внаглую обманывают немецкую общественность и не подкрепляют свои заявления научными данными, сетует Паулитц. По их словам, ископаемые ресурсы из России можно будет заменить ветряной и солнечной энергией. Но в действительности в плохую погоду они не могут обеспечить и одного процента энергопотребления страны. При этом они утверждают, что альтернативные источники энергии дешёвые, но не учитывают стоимости создания сети запасных электростанций, а также затрат на эмиссионные квоты. Если всё это суммировать, то получится «очень дорогая система», убеждён автор.

Эксперты уже сейчас предостерегают, что такая политика приведёт к энергетическому дефициту в стране. Введение санкций против России после начала боевых действий на Украине лишило Германию возможности перейти на альтернативные источники энергии. Ведь ещё в коалиционном договоре нынешнего правительства говорилось о планах компенсировать вызванные погодой перебои в электроснабжении с помощью солнечной и ветряной энергии за счёт газотурбинных электростанций.

Теперь же Хабек хочет заменить их угольными электростанциями, но не может предоставить цифры о том, как собирается добиться этого, отказавшись от голубого топлива и мирного атома. При этом продолжает мечтать об электрификации наземного транспорта и отопления в стране. А возможно это всё только при условии, что конечная цель заключается в уничтожении немецкой промышленности и системы энергоснабжения Германии. И опасения, что всё идёт именно к этому, абсолютно обоснованны, ведь нынешние власти, пожимая плечами, мирятся с рекордными ценами на энергию. К тому же они уже планируют регулярные плановые отключения от электричества целых городов и регионов, рассказывает автор.

«Мы сейчас действительно находимся в опасной ситуации. Германии грозит энергетический дефицит. Сейчас необходимо критически подойти к пересмотру догм зелёного движения: ведь речь идёт о предотвращении экономического краха и дестабилизации Европы», — заключает Паулитц.