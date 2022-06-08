Der Freitag: санкции против России грозят стать для Запада «экономическим самострелом»

В оценке действенности антироссийских санкций немецким властям нужно не предаваться мечтам, а довериться многолетнему историческому опыту, пишет Der Freitag. А он показывает, что штрафные меры редко помогают добиться желаемых политических целей. В некоторых случаях, например, как в Иране, они напротив только укрепляют действующий режим. К тому же и сами западные государства страдают из-за экономической войны, отмечает автор статьи Лутц Херден.

Для немецкого правительства исход сражения с Россией на экономическом фронте очевиден, пишет Der Freitag. Главе Кремля Владимиру Путину останется лишь груда осколков, коллапс неизбежен, это всего лишь вопрос времени, предсказывает министр экономики Германии Роберт Хабек. И его словам удивляют, особенно на фоне того, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС получился не таким увесистым, как изначально планировалось. Венгрия, Словакия и Чехия продолжат импортировать российскую нефть, поясняет автор статьи Лутц Херден.

В 2017 году президент США Дональд Трамп был также уверен, что сможет поставить Иран на колени с помощью драконовского экономического эмбарго, напоминает немецкое издание. В Вашингтоне прогнозировали двузначное снижение ВВП, инфляцию на уровне 40% и обрыв всех внешнеэкономических связей. Тегерану действительно пришлось плохо, но до коллапса дело не дошло, так что Хабеку стоило бы меньше предаваться мечтам, и больше доверять многолетнему историческому опыту.

Штрафные меры редко когда помогают добиться желаемых политических целей, объясняет Херден. Взять хотя бы в пример Кубу, Северную Корею, Венесуэлу, Китай, Ирак, Судан или Никарагуа. В Иране же западные санкции привели не к смене режима, а его укреплению. Контрпродуктивный эффект от такой политики экономического давления невозможно не заметить. В России она приводит к усилению исполнительной власти. Ведь в условиях отсутствия зарубежных инвестиций в частных сектор на помощь приходит как раз государство. И именно оно оказывает социальную помощь тем, кто сильнее всего пострадал от штрафных мер, а именно самым нуждающимся, а это также укрепляет его авторитет.

К тому же в обществе растут патриотические настроения, когда у людей складывается впечатление, что они окружены врагами. Попытка коллективного наказания русских пробуждает воспоминания о той выдержке, которую они проявили в годы Второй мировой войны. Недооценивать это рискованно. При этом схожая выдержка понадобится и гражданам западных государств, ведь антироссийские санкции грозят стать для Запада «экономическим самострелом», заключает Херден.