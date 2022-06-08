AT: профессор Ханке предупреждает о неэффективности и негативных последствиях санкций для Запада

Известный американский профессор прикладной экономики Стив Ханке рассказал в интервью Asia Times о причинах, по которым вводимые против России санкции не приводят к желаемым для Запада результатам. Более того, всё новые ограничения и попытки использовать доллар в качестве оружия негативно ударяют по странам Запада и всего мира, подчёркивает эксперт.

Не сумев предотвратить конфликт на Украине, Запад решил «наказать» Россию новыми санкциями — однако конфликт продолжается уже третий месяц, и эффективность санкций начинает вызывать сомнения. Своими размышлениями по этому поводу в интервью Asia Times поделился профессор прикладной экономики Стив Ханке, основатель и содиректор Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.



Ханке также является старшим научным сотрудником и директором проекта проблемных валют в Институте Катона в Вашингтоне (округ Колумбия), старшим советником Международного института валютных исследований Китайского университета Жэньминь в Пекине и специальным советником Центра финансовой стабильности в Нью-Йорке. Он был удостоен семи почётных докторских степеней и является почётным профессором четырёх зарубежных институтов, поясняется в статье.



Кроме того, Ханке работал в Совете экономических советников при президенте США Рональде Рейгане, был советником пяти глав иностранных государств и пяти министров иностранных дел, а также занимал должность государственного советника на уровне кабинета министров в Литве и Черногории. Он известный сторонник проведения денежной реформы и имеет большой опыт в сфере торговли валютой и сырьевыми товарами, говорится в статье.



По мнению Ханке, вводимые против России санкции являются «экономическим оружием», которое Запад использует в своей «необъявленной войне» против Москвы. Но, как и все другие санкции, эти меры оказались совершенно неэффективными для достижения заявленной цели — изменить политику России, подчёркивает американский эксперт: «Санкции никогда не выигрывали войну. И кроме того, как это часто бывает с экономическими санкциями, они оказались контрпродуктивными».



Вместо того чтобы повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России, эти меры лишь сделали то, к чему они обычно и приводят: они создали эффект «сплочения вокруг флага», ещё больше укрепив позиции российского президента Владимира Путина и его соратников, констатировал Ханке в интервью Asia Times.



При этом новые ограничения дорого обходятся США, Европейскому союзу и всему миру, отметил эксперт. Хотя невозможно получить никакой официальной отчётности по затратам, не предусмотренным в бюджете, однако разрозненные оценки от различных инвестиционных и центральных банков и международных организаций, включая МВФ, указывают на то, что издержки от санкций для внешнего мира будут колоссальными, заявил Ханке.



И хотя Россия также будет нести крупные гуманитарные и экономические издержки, однако они меркнут по сравнению с тем, что происходит за пределами России, подчёркивает эксперт. При этом Евросоюз, по его оценкам, пострадает намного больше, чем США. Однако колоссальные затраты и сбои на мировых рынках, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США и продолжат распространяться по всему миру, ложась тяжёлым бременем на самые бедные страны и их население, предупредил Ханке в интервью Asia Times.



Евросоюз сейчас активно пытается сократить свою зависимость от импорта энергоносителей из России, и президент США Джо Байден пообещал Брюсселю помощь в достижении этой цели. Однако в реальности Соединённые Штаты не в состоянии полностью заменить российский газ и нефть, считает эксперт. Проблема в том, что нефть и газ в США добывают частные компании — и именно они, а не Белый дом, принимают решение, кому продавать свой товар, пояснил Ханке. По его оценкам, у этих американских компаний нет возможности заполнить все бреши, которые создадут запреты Брюсселя на покупку российской нефти и газа.



Новое требование России к западным компаниям вносить оплату при покупке российской нефти и газа в рублях привело к тому, что теперь фактический обмен долларов и евро на рубли происходит ещё до оплаты «Газпрому», а не после, как было ранее. Это также способствовало тому, что рубль укрепился на валютном рынке. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, в отличие от большинства управляющих центральными банками, показала, что она очень способный антикризисный менеджер, признал Ханке.



Что касается запрета на закупки российской нефти для стран ЕС и блокирования страховых компаний по страхованию российских грузов, это приведёт к довольно тяжёлым последствиям для них самих, предупреждает эксперт. По его мнению, США также не удастся избежать негативного влияния, поскольку мировые рынки нефти и газа станут гораздо более политизированными, что помешает свободной торговле. В результате каждому покупателю в конечном итоге придётся платить больше, прогнозирует Ханке.



При этом американцы в настоящее время и так столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет, напоминает эксперт. И вопреки слухам и заявлениям официальных лиц, виноват здесь вовсе не Путин — а тот факт, что Белый дом как при Трампе, так и при Байдене активно тратил деньги во время пандемии COVID-19, печатая при этом всё больше денег, чтобы финансировать растущие расходы. «Инфляция всегда и везде имеет только одну причину: избыточное производство денег», — подчеркнул Ханке в интервью Asia Times.



По его мнению, стремление Вашингтона использовать американский доллар в качестве оружия на экономической арене также довольно опасно, поскольку в долгосрочной перспективе это привлечёт новых соперников, которые попытаются конкурировать с международной системой, основанной на долларах. Однако сложно сказать, сможет ли кто-то из них добиться успеха, учитывая прочные позиции доллара как международной валюты на данный момент.



При этом США исторически всегда вносили в бюджет НАТО больше, чем любая другая из трёх десятков стран, поэтому они заправляют политикой этого блока и являются сейчас основным поставщиком вооружений на Украину. Чтобы понимать геополитику, нужно следить за деньгами, подчеркнул Ханке: «Так что должно быть совершенно ясно, кто стоял за вмешательством НАТО в дела Украины как до, так и после начала спецоперации России».



И хотя приоритетом для мировой экономики, по словам заместителя управляющего директора Международного валютного фонда Кенджи Окамуры, сейчас является урегулирование конфликта на Украине, вряд ли западные лидеры передумают и изменят курс, отмечается в статье. «Политики обычно не проявляют никакого интереса к научной литературе и эмпирическим данным, которые недвусмысленно показывают, что санкции не достигают заявленных целей и часто создают очень негативные непреднамеренные последствия», — заключил Ханке в интервью Asia Times.