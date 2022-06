WSJ: между странами Запада углубляются разногласия насчёт отправки оружия на Украину

Среди США и их союзников на Западе возникает всё больше разногласий в отношении дальнейшей отправки тяжёлого оружия на Украину, пишет The Wall Street Journal. Страны Европы начинают опасаться, что это приведёт к затягиванию конфликта и нанесёт ещё больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров, отмечается в статье.

Между некоторыми странами Западной Европы и группой во главе с США, в которую входят также Великобритания и государства Центральной и Северной Европы, углубляются разногласия в отношении поставок оружия на Украину. Это связано с тем, что у них разные представления о «долгосрочной угрозе» со стороны России, а также разные мнения о том, способен ли Киев даже в случае поставки новых вооружений взять под контроль всю территорию Украины, пишет The Wall Street Journal.



Некоторые европейские политики также опасаются, что конфликт может затянуться надолго, и это принесёт ещё больше вреда для экономики, которая уже и так страдает от последствий кризиса. Поэтому первый «блок» во главе с Германией и Францией выражает всё меньше желания поставлять на Украину наступательное вооружение и оружие большой дальности. Власти этих стран также сомневаются, что Россия станет напрямую угрожать НАТО, говорится в статье.



В то время как США и Великобритания, возглавляющие другую группу, куда входят в основном страны Центральной и Северной Европы (в том числе и некоторые бывшие члены советского блока), заявляют, что спецоперация на Украине — это только начало российской «экспансии». По их мнению, дальше следует ожидать более масштабной войны России против Запада, пишет The Wall Street Journal.



По словам европейских представителей, разногласия на этот счёт начали активно проявляться в последние недели, по мере того как украинские власти теряли контроль над Донбассом. Подобные заявления начали звучать ещё громче на этой неделе, во время саммита глав правительств стран Евросоюза, посвящённого проблеме Украины, отмечается в статье.



И хотя они смогли в целом договориться по поводу новых санкций, призванных ещё больше изолировать российскую экономику, включая эмбарго на большую часть импорта нефти — но когда речь зашла о перспективах и дальнейшем развитии конфликта, мнения разделились. Публичные заявления лидеров Франции и Германии, которые призвали начать переговоры о прекращении огня, чётко демонстрируют, что они крайне скептически относятся к способности Киева взять под контроль всю территорию страны, говорится в статье.



В то время как власти стран Балтии, Польши и некоторых других государств, напротив, уверены, что снабжение Украины современным тяжёлым вооружением важно не только для обороны, но и для того, чтобы заставить Путина отказаться от любых агрессивных планов в отношении Европы, пишет The Wall Street Journal.



«Это беспрецедентная атака на Украину. Исходя из нашего большого опыта взаимодействия с Россией, мы не можем надеяться на то, что Россия сжалится», — заявил, в частности, министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он также подчеркнул, что спецоперацию на Украине следует воспринимать как «прелюдию к дальнейшей империалистической экспансии России».



Однако страны Западной Европы, похоже, с каждым разом всё меньше хотят поддерживать конфликт, который заходит в тупик, поскольку это высасывает европейские ресурсы и увеличивает вероятность рецессии, говорится в статье. Их представители не посещали Киев с момента обострения кризиса. Но немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно предупреждал, что усугубляющийся конфликт может привести к третьей мировой войне и ядерному уничтожению, напоминает The Wall Street Journal.



Германия пока не отправляла на Украину танки, но согласилась поставить семь единиц тяжёлой артиллерии. Статистика показывает, что до настоящего момента эта страна с крупнейшей экономикой в Европе и населением более 83 млн человек оказала военную помощь примерно на €200 млн — меньше, чем Эстония, численность населения которой составляет чуть больше миллиона человек. Франция также отправила Киеву всего 12 гаубиц, никаких танков или систем противовоздушной обороны, собщается в статье.



В свою очередь, Польша предоставила Украине более 240 советских танков Т-72, а также беспилотники, ракетные установки, десятки БМП и грузовики с боеприпасами, а Чехия снабдила украинскую армию боевыми вертолётами, танками и авиационными запчастями. Кроме того, обычные граждане Литвы и Чехии уже пожертвовали десятки миллионов евро, чтобы закупить для Украины турецкие беспилотники и оружие советских времён, пишет The Wall Street Journal.



Однако Германия до сих пор не заменила польские и чешские танки своей техникой в рамках достигнутых ранее договорённостей об обмене, отмечается в статье. Пресс-секретарь немецкого правительства заявил, что это связано с долгими процедурами, в том числе и техническим обслуживанием, в то время как некоторые представители Министерства обороны осудили «отсутствие политической воли», чтобы действовать более рационально.



Между тем опросы показывают, что около 70% немцев поддерживают осторожную политику Шольца, сообщается в статье. Проведённый в мае опрос под эгидой института статистического анализа Forsa свидетельствует о том, что около 46% немцев опасаются, что поставка тяжёлого вооружения увеличит риск того, что конфликт выплеснется за пределы территории Украины. Подобные опасения, как показывают другие опросы, существуют и у жителей Франции и Италии.



Власти Франции и Германии, в свою очередь, отвергают обвинения со стороны других западных союзников в том, что они «делают слишком мало» и якобы «заставляют» Зеленского пойти на уступки. Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Шольц, которые регулярно общаются и с Путиным, и с Зеленским, неоднократно подчёркивали, что Киев будет самостоятельно решать, какими должны быть условия мирных соглашений, напоминает The Wall Street Journal.



Рядовые жители Германии, Австрии и Италии в основном пока ощутили лишь рост цен на энергоносители, в то время как соседние с Украиной страны столкнулись с наплывом миллионов беженцев. «Министры из Северной и Центральной Европы злятся всё больше и больше с каждым телефонным звонком. Это разрушает единство. Это именно то, чего хочет Путин, а немцы и французы ему это обеспечивают», — заявил в интервью The Wall Street Journal неназванный чешский представитель.



В то же время глава канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт, занимающий должность министра в правительстве Шольца, заверил, что Германия и Франция согласны с мнением США, Канады и Западной Европы в отношении «угрозы», которую представляет Путин. «Если мы не будем противостоять путинским амбициям решительно и сплочённо, конфликт дойдёт до Молдавии, Грузии и Западных Балкан», — предупредил Шмидт в ходе недавней панельной дискуссии в Берлине.



Он также заявил, что канцлер Шольц проводит долгие телефонные беседы с Путиным, чтобы объяснить ему «реальное» положение вещей и предоставить полную информацию, которую российский лидер якобы не получает от своих подчинённых. «Всё идёт не по плану… Господин Путин, вы должны подумать, как выйти из этого положения, сейчас вы ещё глубже закапываете себя в яму», — с такими посланиями Берлин обращается в Кремль, пояснил Шмидт.