Столтенберг: НАТО наращивает присутствие на границе, чтобы отправить Москве «чёткое сдерживающее послание»

НАТО наращивает военное присутствие на своих границах, чтобы отправить Москве «сильное сдерживающее послание», заявил в интервью Canal 24 Horas TV генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что военный блок не хочет спровоцировать конфликт и пытается не допустить открытой войны между Россией и НАТО.

Этот вооружённый конфликт может закончиться завтра, если того захочет Путин. Но этот конфликт может также расшириться, поскольку существует риск, что может произойти какой-нибудь инцидент на границах НАТО с Россией. Готово ли НАТО к такому вероятному развитию событий? Готово ли НАТО к возможной войне с Россией?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: У НАТО две главных задачи в том, что касается вооружённого конфликта на Украине. Во-первых, членам НАТО нужно оказывать Украине поддержку, чем мы и занимаемся изо дня в день, чтобы, очевидно, помочь им защитить себя.



Кроме того, y нас, как у военного альянса, есть обязательства, и мы также должны избежать эскалации, чтобы таким образом не допустить перерастания этого конфликта в полноценную открытую войну между НАТО и Россией.



Мы также нарастили наше присутствие на границе, чтобы отправить Москве очень чёткое послание и для того, чтобы не было места для неверных толкований, что если действительно будет атакован один из членов НАТО, то будет атакован весь альянс, и мы все выступим в его защиту. И мы должны отправить это сильное сдерживающее послание. Мы не хотим спровоцировать конфликт, а пытаемся избежать его, сохранив мир. И мы уверены в том, что Россия не станет нападать на члена НАТО.



Дата публикации 30 мая 2022 года.