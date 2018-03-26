ABC: если Испания и вышлет российских дипломатов, то ограничится небольшим числом Испания вряд ли окажется в числе тех немногих стран ЕС, которые решат не принимать никаких мер по отношению к России в связи с делом Скрипаля, пишет ABC. Однако если Мадрид пойдёт на высылку российских дипломатов из страны, то это коснётся лишь «сокращённого» числа россиян, поскольку Москва ответит той же монетой, а испанских дипломатов в российской столице не так уж много. 26 марта 2018 ABC.es

Реформы, внешняя политика, преемник: ABC рассказала о главных вызовах четвёртого срока Путина В предстоящие шесть лет у власти российскому президенту придётся столкнуться с рядом вызовов, пишет испанская газета ABC. Среди прочего ему предстоит решить серию экономических проблем страны, а также определиться с вопросом, кому передать власть в 2024 году. 20 марта 2018 ABC.es

Canal 24 Horas: Путин одержал решительную и предсказуемую победу на выборах По итогам выборов Владимир Путин предсказуемо одержал решительную победу, набрав более 76% голосов избирателей, сообщает Canal 24 Horas TV. Российский президент заявил, что видит в поддержке избирателей «признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», — пообещал он. 19 марта 2018 Canal 24 Horas TV

El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой Россия нужна для решения крупных международных проблем, и поэтому необходимо срочно восстановить отношения с ней, пишет El País. И поскольку от попавшего в «российскую паутину» Дональда Трампа не стоит ждать стратегии восстановления, принять этот вызов должна Европа с Германией и Францией во главе. 19 марта 2018 El País

El País: звезда телеэфира станет новым экономическим советником Трампа Новым главным советником Дональда Трампа по вопросам экономики станет известный аналитик телеканала CNBC и сторонник многих экономических инициатив президента Лоуренс Кадлоу, передаёт El País. Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается сократить число критиков его действий в Белом доме. 15 марта 2018 El País

El Mundo: Трамп строит стену от «профессиональных альпинистов» из Мексики В рамках своего первого визита в Калифорнию президент США Дональд Трамп осмотрел восемь прототипов стены на границе США с Мексикой, передаёт El Mundo. При этом Трамп заявил, что штат «вышел из-под контроля» из-за высоких налогов и наличия «городов-убежищ». Президент уверен, что «без стены не было бы и страны». 15 марта 2018 El Mundo

El País: Россия заманивает студентов на Дальний Восток Россия пытается превратить Дальневосточный федеральный университет, находящийся на острове Русский, в один из крупных центров высшего образования в Тихоокеанском регионе, сообщает El País. Москва хочет привлечь в этот вуз больше студентов и повысить долю иностранцев до 25% от общего числа учащихся. 13 марта 2018 El País

В Сирии при крушении российского самолёта погибли 39 человек Министерство обороны сообщило о крушении при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим российского самолёта, на борту которого находились 39 человек, сообщает El País. Издание отмечает, что основной причиной авиакатастрофы в настоящий момент называется техническая неисправность. 7 марта 2018 El País

Сопредседатель АдГ: даже Лихтенштейн и Люксембург смогли бы захватить нынешнюю Германию Немецкая армия в упадке, заявила в интервью El País сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Алис Вайдель. По её словам, Германию могли бы захватить даже такие карликовые государства, как Лихтенштейн и Люксембург. 4 марта 2018 El País

El Mundo: Трамп стал президентом благодаря дешёвой рекламе, а не русским хакерам Бывший менеджер по продукции Facebook заявил, что реклама в этой социальной сети обошлась Дональду Трампу дешевле, нежели его сопернице Хиллари Клинтон, сообщает El Mundo. По его словам, это было вызвано тем, что платформа продвигает наиболее провокационный контент, который и использовал Трамп. 1 марта 2018 El Mundo