Испания
ABC: если Испания и вышлет российских дипломатов, то ограничится небольшим числом
Испания вряд ли окажется в числе тех немногих стран ЕС, которые решат не принимать никаких мер по отношению к России в связи с делом Скрипаля, пишет ABC. Однако если Мадрид пойдёт на высылку российских дипломатов из страны, то это коснётся лишь «сокращённого» числа россиян, поскольку Москва ответит той же монетой, а испанских дипломатов в российской столице не так уж много.
Реформы, внешняя политика, преемник: ABC рассказала о главных вызовах четвёртого срока Путина
В предстоящие шесть лет у власти российскому президенту придётся столкнуться с рядом вызовов, пишет испанская газета ABC. Среди прочего ему предстоит решить серию экономических проблем страны, а также определиться с вопросом, кому передать власть в 2024 году.
Canal 24 Horas: Путин одержал решительную и предсказуемую победу на выборах
По итогам выборов Владимир Путин предсказуемо одержал решительную победу, набрав более 76% голосов избирателей, сообщает Canal 24 Horas TV. Российский президент заявил, что видит в поддержке избирателей «признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», — пообещал он.
El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой
Россия нужна для решения крупных международных проблем, и поэтому необходимо срочно восстановить отношения с ней, пишет El País. И поскольку от попавшего в «российскую паутину» Дональда Трампа не стоит ждать стратегии восстановления, принять этот вызов должна Европа с Германией и Францией во главе.
El País: звезда телеэфира станет новым экономическим советником Трампа
Новым главным советником Дональда Трампа по вопросам экономики станет известный аналитик телеканала CNBC и сторонник многих экономических инициатив президента Лоуренс Кадлоу, передаёт El País. Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается сократить число критиков его действий в Белом доме.
El Mundo: Трамп строит стену от «профессиональных альпинистов» из Мексики
В рамках своего первого визита в Калифорнию президент США Дональд Трамп осмотрел восемь прототипов стены на границе США с Мексикой, передаёт El Mundo. При этом Трамп заявил, что штат «вышел из-под контроля» из-за высоких налогов и наличия «городов-убежищ». Президент уверен, что «без стены не было бы и страны».
El País: Россия заманивает студентов на Дальний Восток
Россия пытается превратить Дальневосточный федеральный университет, находящийся на острове Русский, в один из крупных центров высшего образования в Тихоокеанском регионе, сообщает El País. Москва хочет привлечь в этот вуз больше студентов и повысить долю иностранцев до 25% от общего числа учащихся.
В Сирии при крушении российского самолёта погибли 39 человек
Министерство обороны сообщило о крушении при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим российского самолёта, на борту которого находились 39 человек, сообщает El País. Издание отмечает, что основной причиной авиакатастрофы в настоящий момент называется техническая неисправность.
Сопредседатель АдГ: даже Лихтенштейн и Люксембург смогли бы захватить нынешнюю Германию
Немецкая армия в упадке, заявила в интервью El País сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Алис Вайдель. По её словам, Германию могли бы захватить даже такие карликовые государства, как Лихтенштейн и Люксембург.
El Mundo: Трамп стал президентом благодаря дешёвой рекламе, а не русским хакерам
Бывший менеджер по продукции Facebook заявил, что реклама в этой социальной сети обошлась Дональду Трампу дешевле, нежели его сопернице Хиллари Клинтон, сообщает El Mundo. По его словам, это было вызвано тем, что платформа продвигает наиболее провокационный контент, который и использовал Трамп.
ABC: ЧМ-2018 поможет Путину улучшить репутацию России
Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России станет отличным поводом для страны улучшить свою репутацию, подпорченную целым рядом скандалов, передаёт ABC. При этом издание отмечает, что Путин сумел успешно использовать запрет на участие российской сборной в зимних Олимпийских играх для поддержания своей популярности.