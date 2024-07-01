ABC: Испания проводит в Словакии крупнейшее развёртывание своих сил для противостояния с Россией

В рамках усилий НАТО по противостоянию с Россией Испания перебросила в Словакию 780 военных, что стало крупнейшим развёртыванием испанского контингента в этом регионе, пишет ABC. Кроме того, Испания возглавит находящийся в этой стране многонациональный батальон, в который также входят португальские, чешские, словацкие и словенские военные.

За два года с начала конфликта на Украине НАТО нарастило военное присутствие у границ с Россией, чтобы, как пишет ABC, продемонстрировать ей мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс.



Одновременно с этим в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге блока.



Последним шагом стало размещение Мадридом в Словакии более чем 780 солдат — крупнейшего испанского контингента в этом регионе. Кроме того, с этого воскресенья Испания возглавит в этой стране многонациональный батальон, в который также входят португальские, чешские, словацкие и словенские военные.



Однако это крупнейшее на сегодняшний день международное развёртывание Вооружённых сил Испании проводится без одобрения парламента, поскольку в испанском оборонном ведомстве заявили, что эта переброска сил — лишь продолжение операции НАТО «Расширенное передовое присутствие».