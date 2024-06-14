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El Periódico: ВМС Испании подтвердили смерть своего военного в боях на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ВМС Испании подтвердили факт гибели испанского морского пехотинца Серхио Антолина Сунсунеги в боях на Украине, сообщает El Periódico. Как отмечается в статье, ещё в сентябре прошлого года военный взял трёхмесячный отпуск по личным обстоятельствам и, по всей видимости, записался добровольцем в ВСУ.
El Periódico: ВМС Испании подтвердили смерть своего военного в боях на Украине
AP
Испанский военный, воеваший на стороне ВСУ, убит в бою на Украине, сообщает El Períodico со ссылкой на информагентство EFE.

Военно-морские силы Испании — страны, входящей в НАТО, — подтвердили информагенству факт гибели морского пехотинца Серхио Антолина Сунсунеги.

Молодой человек, уроженец Кантабрии, служивший в провинции Кадис, ещё в сентябре прошлого года попросил трёхмесячный отпуск по личным обстоятельствам.

26 декабря, когда он не вернулся, Гражданская гвардия Испании начала расследование, пытаясь выяснить его местонахождение. Судя по всему, он записался добровольцем в украинскую армию, отмечается в статье.
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источник
El Periódico Испания Европа
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