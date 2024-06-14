El Periódico: ВМС Испании подтвердили смерть своего военного в боях на Украине

15:41
Столтенберг отверг предложение России о мирных переговорах по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение России о мирных переговорах по Украине — «не мирное предложение».
15:41
Аналитик Трифонов: доллар может достичь 95,5 рублей на следующей неделе
Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара укрепится до 95,5 рублей.
15:37
Психолог Вебер: правила осознанного шопинга помогут сэкономить деньги
Интегративный психолог Лидия Вебер предупредила, что некоторые люди могут совершать покупки под действием эмоций, мешающих сделать рациональный выбор.
15:36
Врач Бережанский: в пути детям не стоит давать бананы в качестве перекуса
Доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр Морозовской ДГКБ, эксперт организации «Народный фронт. Аналитика», кандидат медицинских наук Павел Бережанский рассказал, что бананы — не лучший перекус для маленького ребёнка в путешествии.
15:36
Ефимова может не принять участия в ОИ, несмотря на нейтральный статус
Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала получение нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
15:35
Столтенберг поддержал идею ограничить перемещение российских дипломатов в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.
15:34
Врач Доржиева перечислила лучшие диетические каши
Врач-эндокринолог высшей категории отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Соёлма Доржиева предупредила, что не все крупы полезны для здоровья. Так, если часто есть каши из круп с высоким гликемическим индексом (ГИ), можно получить прибавку в весе.
15:34
Психотерапевт Саадулаева: длительный стресс может привести к ожирению
Врач-психотерапевт сети «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева рассказала, что одной из причин ожирения может являться длительный стресс.
15:31
Синоптики прогнозируют похолодание в Челябинской области
Синоптики прогнозируют похолодание в Челябинской области. Из-за холодного фронта с дождями и грозами температура снизится, сообщили в региональном Гидрометцентре.
15:31
Генпрокуратура: International Russian Radio & Television признали нежелательной
Российская Генпрокуратура признала финскую неправительственную организацию International Russian Radio & Television и аффилированные с ней структуры США и Канады нежелательными в России.
15:29
На территории усадьбы Усачёвых-Найдёновых в Москве восстановили скульптуры и грот
На территории усадьбы Усачёвых-Найдёновых в Москве восстановили скульптуры, беседки и грот, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
15:29
В ТиНАО построят детсад, школу и стартап-студию в рамках инвестпроектов
В ТиНАО построят детсад, школу и стартап-студию в рамках реализации масштабных инвестпроектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
15:26
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на девочку в Ставрополе
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на 13-летнюю девочку в Ставрополе, сообщили в ведомстве.
15:25
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
15:25
Источник: Щербакова более года встречается с российским футболистом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова встречается с защитником футбольного клуба «Пари НН» Максимом Шнапцевым.
15:24
Медработники Удмуртии получили свыше 500 млн рублей в виде специальной соцвыплаты
Медицинские работники Удмуртии получили свыше 500 млн рублей в виде специальной соцвыплаты, сообщает СФР.
15:24
Фотовыставка о сотрудничестве ЯНАО и Волновахи открылась в Салехарде
Фотовыставка «Ямал — Донбассу», посвящённая двухлетнему сотрудничеству ЯНАО с Волновахой, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
15:23
Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдёт в закрытом режиме
Верховный суд Крыма назначил рассмотрение судебного иска к органам власти Украины по водной блокаде полуострова в закрытом режиме.
15:22
Главы Минобороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России
Министры обороны стран НАТО согласовали новые антироссийские ограничения, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
15:22
В результате аварии в Благовещенске погибли минимум три человека
По меньшей мере три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них — дети.
15:19
СК начал расследование аварии на тротуаре в Благовещенске
В Амурской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как водитель минивэна сбил группу пешеходов на тротуаре.
15:14
Путин: изъятие активов России на Западе — это воровство
Попытки Запада присвоить себе российские активы — это воровство, которое так и останется воровством, несмотря на юридическое «крючкотворство», заявил президент Владимир Путин.
15:12
«Зенит» объявил о переходе Латышонка из «Балтики»
Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе голкипера Евгения Латышонка из калининградской «Балтики».
15:01
Малафеев: Сербия — наша братская страна, буду переживать за неё на Евро
Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
15:01
Губернатор заявил, что сбивший толпу водитель в Благовещенске был пьян
Водитель, который сбил толпу в Благовещенске, был пьян, заявил губернатор региона Василий Орлов.
14:57
RT: сбивший пешеходов в Благовещенске водитель раньше занимался перевозками
RT выяснил, что 59-летний водитель, сбивший толпу пешеходов в Благовещенске, раньше имел своё ИП и занимался междугородними и внутригородскими пассажирскими перевозками.
14:52
YouTube заблокировал документальный фильм RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра»
Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» на итальянском языке, опубликованный на канале журналиста Винченцо Лоруссо.
14:47
ТАСС: водитель вылетевшего на тротуар в Благовещенске минивэна жив
Водитель минивэна, который на большой скорости вылетел на тротуар в Благовещенске и сбил группу пешеходов, жив и находится на месте происшествия.
14:43
Депутат Водолацкий: мир должен услышать предложение Путина по Украине
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT новое предложение России по мирным переговорам, о котором рассказал президент Владимир Путин.
14:42
Хуммельс покидает «Боруссию» после 13 лет
Дортмундская «Боруссия» подтвердила уход защитника команды Матса Хуммельса.
14:40
ТАСС: в результате аварии в Благовещенске есть погибшие и пострадавшие
В результате вылета минивэна на тротуар в Благовещенске есть погибшие и пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах.
14:36
Политолог Светов: БРИКС помогает странам обрести экономическую суверенность
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление российского президента Владимира Путина на встрече с руководством МИД России о том, что в мире происходят стремительные изменения и «как раньше» уже не будет.
14:35
В МИД Швейцарии не стали комментировать условия мира Путина на Украине
В МИД Швейцарии воздержались от комментариев в отношении заявления президента России Владимира Путина об условиях мира на Украине.
14:31
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Амурской области
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Благовещенском районе Амурской области, очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших.
14:29
Медведев: экс-премьер Израиля Беннет выступал посредником по Украине в 2022 году
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступал посредником в украинском урегулировании между Москвой и Киевом в 2022 году.
14:28
Тутберидзе отписалась от Щербаковой в социальной сети
Российский тренер Этери Тутберидзе удалила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа подписок в социальной сети.
14:27
Собянин: более 5 тысяч семей получили жильё по реновации в СВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в СВАО более 5 тыс. семей получили новые квартиры по программе реновации.
14:26
Сводный хор «Московского долголетия» проведёт летние мастер-классы
Сводный хор проекта «Московское долголетие» в составе более 500 человек в рамках летнего сезона проведёт серию мастер-классов для москвичей старшего поколения, желающих освоить хоровое пение.
14:26
Для школьников из предпрофессиональных классов провели 2000 экскурсий в Москве
Около 2 тыс. экскурсий по предприятиям Москвы провели в течение учебного года для учащихся предпрофессиональных классов столичных школ.
14:25
Собянин сообщил о предстоящей реконструкции детской школы искусств в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в детской музыкальной школе им. Юргенсона в Сокольниках проведут комплексную реконструкцию.
14:25
Почти 100 тысяч москвичей стали донорами крови в 2023 году
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова по случаю Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, сообщила, что в 2023 году почти 100 тыс. москвичей стали донорами крови, причём почти треть из них — впервые.
14:24
В Москве семь новых проектов КРТ утвердили в мае
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в мае город опубликовал семь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью почти 30 га.
14:23
В столичной Марьиной Роще началось строительство технопарка
В московском районе Марьина Роща рядом с Савёловским вокзалом стартовало строительство технопарка креативных индустрий «Густав» общей площадью 56 тыс. кв. м.
14:22
Четверть российских школьников используют нейросети для подготовки к экзаменам
Проведённое в России исследование показало, что почти четверть (23%) учащихся школ используют нейросети для подготовки к экзаменам.
14:20
Врач Гайдаш: лечение ожога сметаной или кефиром может привести к инфекции
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, что при неправильном лечении ожога могут возникнуть осложнения, затрудняющие заживление.
14:20
Врач Балакириева посоветовала посетить стоматолога при признаках кариеса
Врач-ортодонт Мария Балакириева посоветовала не откладывать визит к зубному врачу, если на поверхности зуба появилась чёрная точка.
14:19
Путин: действия Запада привели к положению дел, близкому к точке невозврата
Президент России Владимир Путин заявил, что действия Запада привели к положению дел, близкому к точке невозврата.
14:18
Почти половина россиян уже съездили на пикник в этом году
В ходе нового исследования выяснилось, что 48% россиян уже открыли сезон пикников, а ещё 34% только планируют это сделать.
14:18
Большинство россиян поедут в путешествие с детьми этим летом
Аналитики провели исследование и выяснили, что этим летом 73,1% россиян планируют совместный отдых с детьми.
14:17
Специалист Вяльшина: бонусы и кешбэк не начисляются при оплате по QR-коду
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина объяснила, почему некоторые магазины или кафе просят покупателя произвести оплату по QR-коду, а не банковской картой.