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La Vanguardia: премьера Санчеса упрекнули в «нехватке преданности» испанцам за выделение Киеву денег

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Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила о том, что о выделении Мадридом Киеву €1 млрд она узнала из СМИ, сообщает La Vanguardia. При этом она обвинила премьера Педро Санчеса в «очень серьёзной нехватке преданности» по отношению к своим партнёрам по правительству, а также к испанским гражданам.
La Vanguardia: премьера Санчеса упрекнули в «нехватке преданности» испанцам за выделение Киеву денег
AP

Из-за выделения Киеву более €1 млрд второй вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас обвинила премьера Педро Санчеса в «очень серьёзной нехватке преданности» по отношению к своим партнёрам по правительству, а также к испанским гражданам, сообщает La Vanguardia.

Как напоминает издание, ранее после встречи с Зеленским Санчес объявил о том, что Испания передаст Киеву миллиард евро на вооружения.

Вице-премьер Йоланда Диас заявила, что о содержании этого соглашения узнала из СМИ. Она назвала данную сумму «чрезвычайно высокой».

Кроме того, Диас упрекнула Санчеса в том, что его партия — Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — «отвергает возможность проведения дебатов в конгрессе» для обсуждения суммы и формы пожертвования Киеву.

По мнению лидера Sumar, «нехватка преданности носит ещё более серьёзный характер по отношению к испанцам и испанкам», поскольку «граждане имеют право на публичное обсуждение того, правильно это или нет».

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источник
La Vanguardia Испания Европа
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