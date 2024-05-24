Бербок в Киеве пообещала Зеленскому найти дополнительные средства на продолжение боевых действий как в этом году, так и в следующем. Сара Вагенкнехт задаётся вопросом: кто остановит Бербок? Ведь суммы, которые называются, уже сравнимы с годовыми расходами на здравоохранение и образование в Германии. На своём личном канале в YouTube Вагенкнехт ещё раз указывает, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и нужно их скорее начать.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, немецкий политик: Да, когда наш министр иностранных дел путешествует по миру, это обычно не заканчивается хорошо. Сейчас она только что снова побывала в Киеве и пообещала Зеленскому много денег для гораздо большего количества оружия. Потому что сегодня наша безопасность обеспечивается уже не на Гиндукуше, а на Украине.

АННАЛЕНА БЕРБОК, глава МИД ФРГ: Мы должны предоставить ресурсы Украине, которая, да, поддерживает и нашу собственную безопасность. Для этого требуется много средств.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Да, суммы, о которых идёт речь, довольно значительные. То есть, за последние годы мы и так заплатили 41 миллиард евро на финансирование этой войны и поставили туда ещё большее количество оружия. В этом году на это уже потрачено 7 миллиардов. Господин (министр обороны. — ИноТВ) Писториус теперь говорит: «ну, наверное, нам нужно ещё 15 миллиардов, сверх того».

Только для сравнения: 15 миллиардов — это примерно соответствует всему бюджету здравоохранения и почти соответствует расходам федерального правительства на образование и исследования. Но у «светофорной коалиции» они, конечно, есть. Не так ли? Или все же были дыры в бюджете? Но вот на оружие для этой войны, деньги, вроде бы ещё есть — так говорят. И это правда.

Да, это тоже преступная война. Но поэтому тем более мы должны сделать все возможное, чтобы положить ей конец. И это произойдёт не за счёт поставок всё большего и большего количества оружия, а только путём переговоров. Этого требует Папа Римский. Именно это хочет попробовать Китай. Турция предложила себя для этого и многие другие страны. Но нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры.

Верно?

RND: после интервью Папы Римского Кремль подчеркнул готовность к переговорам.

Euronews: Путин открыт к переговорам — но без «навязываемых представлений» других.

ZDF: Путин демонстрирует готовность к переговорам.

Das Erste: «Мы никогда не отказывались от переговоров» — Путин в интервью.

Die Zeit: Путин сигнализирует готовность к переговорам по Украине.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Да, заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет.

Дата публикации 23 мая 2024 года.