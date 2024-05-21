Spiegel: бундесвер оснащён хуже, чем в 2022 году, но деньги у Берлина есть только на вооружения для Киева

После переговоров Бориса Писториуса и Кристиана Линднера немецкий минфин согласился увеличить помощь Украине в 2024 году, сообщает Der Spiegel. Речь идёт примерно о €3,8 млрд, дополнительно к €7 млрд, одобренных ранее. Сложнее обстоит с расходами на бундесвер. Писториус констатирует провал перевооружения, почти все ранее закупленные материалы ушли в Израиль и на Украину, но Линднер выступает против увеличения военного бюджета.

«Последнее наступление России на северо-востоке Украины и призывы Владимира Зеленского о дальнейшей помощи вооружениями не остались без внимания федерального правительства», — сообщает Der Spiegel, в минфине ФРГ утвердили дополнительную помощь Киеву. К €7 млрд зарезервированных в регулярном бюджете Германии на 2024 года теперь могут добавиться ещё €3,8 млрд, «конкретная сумма ещё не определена».

Дав согласие на дополнительную помощь Киеву, глава немецкого минфина Кристиан Линднер указал, что «Украина — наша собственная первая линия обороны» и поэтому «солидарность с Киевом полностью в наших интересах». В немецком обществе, однако, с этим не все согласны.

«Очевидно, среди населения уже существует большой скептицизм: согласно текущему опросу социологического института Insa, 40% видят потенциал экономии в поддержке Украины», — указывает Der Spiegel. Причём ни по одному другому политическому вопросу немцы не проявляют такого единодушия.

«Дополнительные деньги будут потрачены на материалы, которые можно будет закупить и передать в этом году, например, срочно необходимые боеприпасы и запасные части». Отвечающие в немецкой армии за Украину обещают сосредоточиться на поиске систем ПВО и снарядов для них.

«Предыдущие попытки министра иностранных дел Анналены Бербок и Писториуса убедить партнёров по НАТО передать системы Patriot не увенчались успехом», — пишет журнал. Поэтому теперь Германия ищет системы ПВО за пределами альянса. Наиболее вероятным решением может стать Швейцария, которой предлагают отказаться от заказанных ПВО Patriot, уже произведённых, и которые Берлин рассчитывает выкупить для Украины. Переговоры ведутся и с другими нейтральными странами.

«Писториус испытывает облегчение оттого, что Линднер быстро предоставил ему помощь Украине», — пишет Der Spiegel, но это не значит, что все проблемы между министерством финансов и министерством обороны решены. «Нет никаких оснований питать большие надежды на то, что требование об увеличении регулярного оборонного бюджета на €6,7 млрд будет услышано».

По информации немецкого журнала, Кристиан Линднер отказывается увеличить обычный военный бюджет на 2025 год, так как, по его мнению, Писториус ещё располагает средствами «специального фонда бундесвера». «Мы не можем финансировать оборону страны и альянса (НАТО. — ИноТВ) в кредит», — считает Линднер. В военном ведомстве же утверждают, что фонд практически израсходован и Германии грозит «коллапс и провал смены эпох», объявленный Шольцем.

В министерстве Писториуса полагают, что, «поскольку бундесвер передал Украине и Израилю много материалов, а заказанные на средства спецфонда, ещё не поступили, «фактическое материальное оснащение» войск хуже, чем было два года назад». Из-за нехватки средств в регулярном бюджете немецкой армии придётся разрывать контракты или, как минимум, отказываться заключать дополнительные соглашения, — утверждают в немецком минобороны.

В ведомстве Писториуса предлагают ежегодно увеличивать долю расходов на оборону. Стагнация будет означать «замораживание перевооружения», а в среднесрочном плане — даже «крах материального оснащения Бундесвера, поскольку системы вооружения, срок службы которых подходит к концу, больше не будут заменяться новыми». Более того, немецкая армия заявила, что, хотя 2024 ещё не завершился, оно уже испытывает проблемы со средствами и предлагает Линднеру провести консультации и по действующему бюджету.