Focus: Писториус заложил 10-миллиардную мину под бюджет ФРГ, пообещав Литве бригаду бундесвера

В Германии закончили подсчёт расходов на обустройство бригады бундесвера в Литве. «Внезапно» оказалось, что это стоит денег: €10 млрд — сумма, равная одной пятой немецкого оборонного бюджета. Обозреватель журнала Focus Ули Райц в связи с этим называет прошлогоднее обещание Писториуса о бригаде в Литве «миной» для министерства финансов Германии, потому что оно неизбежно возвращает страну к дебатам по отмене ограничений на госдолг.

На этой неделе в комитете по обороне прошли интересные дебаты. Речь шла о новой бригаде, которую бундесвер создаёт в Литве для защиты восточного фланга НАТО. «Что именно там произошло?» — наша тема дня с шеф-корреспондентом Focus Online Ули Райцем. Ули, что именно там произошло? О чём шла речь?

УЛИ РАЙЦ, шеф-корреспондент Focus Online: Итак, раз мы говорим о военной сфере, я бы сказал, что Борис Писториус подложил мину Кристиану Линднеру в Министерстве финансов, потому что комитет по обороне говорил об этой действительно «чудесной» бригаде, которая превращает Германию в державу-защитника, в том числе и для Литвы. «Чудесное» и «историческое» развитие событий, которое Борис Писторус пообещал в прошлом 2023 году.

Теперь его чиновники заявили комитету обороны, что это стоит денег. Внезапно! Где-то между €6 и €11 млрд. Мы знаем, что в итоге всё будет ещё дороже, но давайте пока предположим, что сейчас шоу стоит €10 млрд. Это означает, что Борис Писториус пообещал то, на что у него нет денег! И при этом уже сейчас идёт строительство и к 2027 году всё должно быть закончено!

И тут возникает вопрос: откуда федеральное правительство возьмёт деньги? Всё это сейчас перетечёт в переговоры по бюджету, где Кристиан Линднер, который несёт основную ответственность за бюджет на 2025 год. И, в конце концов, вопрос в том, откуда Борис Писториус возьмёт около 10 миллиардов евро? Это не пустяк, это 20%, или одна пятая всего оборонного бюджета Германии, только на создание этой бригады в 5 тыс. человек в Литве.

Интересный вопрос, откуда взять сейчас деньги? И тем самым, конечно же, социал-демократ Борис Писториус возвращает дискуссию о «долговом тормозе»* Кристиану Линднеру.

Дата публикации 27 апреля 2024 года.

* «долговой тормоз» — образное название конституционных ограничений для правительства Германии, запрещающие увеличивать государственный долг, и делать не чрезвычайные заимствования (прим. ИноТВ).