Spiegel: «Это катастрофа!» — бундестаг не хочет тратиться на военную бригаду в Литве

Один из самых современных учебных центров бундесвера управляется частной компанией Saab, однако немецкий парламент не хочет продлевать контракт и считает, что армия должна управлять им сама. Но в бундесвере уверены, что они не справятся с этим и, кроме того, это будет дороже аутсорсинга. Из-за разногласий между армией и парламентом центру грозит простой на время, когда в центре должны проходить подготовку солдаты для размещения в Литве.

GÜZ — название тренировочного центра бундесвера в Гарделегене в Саксонии-Анхальте. Der Spiegel указывает, что это «самый современный учебный центр» немецкой армии, построенный в 2001 году, в котором «ежегодно тренируются десятки армейских подразделений, гоняют танки по бездорожью или отрабатывают городские бои в специально построенном городке Шнеггерсбург». В обеспечении боеспособности немецкой армии, по заявлению её командования, центр играет «ключевую роль».

«Однако сейчас армия обеспокоена будущим престижного проекта». Причина в том, что до настоящего времени центр управлялся частной компанией Saab, но в 2026 году контракт истекает и бюджетный комитет бундестага считает, что армия в будущем сама должна управлять центром.

«Ключевым вопросом является то, как должен регулироваться новый контракт на эксплуатацию высокотехнологичного объекта, оснащённого тысячами датчиков и новейшими технологиями для мониторинга манёвров», — армия считает важным оставить Saab управляющим, так как полагает, что сама не справится. «Без нового контракта в GÜZ погаснет свет в 2026 году», — заявил военный инсайдер для Der Spiegel.

Причина в том, что в 2019 году бюджетный комитет бундестага решил, что аутсорсинг военного обучения обходится слишком дорого и армия должна сама заниматься этим. «Тем временем, однако, ситуация изменилась с точки зрения бундесвера»: по подсчётам немецкой армии сейчас контракт с Saab обходится ежегодно в €248 млн, а самостоятельное обслуживание будет стоить €351 млн.

Несмотря на эти аргументы, комитет немецкого парламента по-прежнему блокирует продление контракта с Saab. «Это означает, что учебному центру грозит как минимум временное закрытие», — указывает Der Spiegel, причём именно «в то время, когда армии предстоит готовить десятки подразделений для миссий НАТО и, что немаловажно, для постоянного базирования боевой бригады бундесвера в Литве».

«То, что делает бундестаг, — это катастрофа для войск», — оценил ситуацию для немецкого журнала один из офицеров армии. «Некоторые политики, видимо, до сих пор не поняли смены эпох», — вторит ему его коллега. Der Spiegel констатирует, что «проблема теперь стала настолько щекотливой, что вопрос был передан непосредственно министру обороны Писториусу», потому что и оппозиция, и армия уверены, что только он сможет убедить своего однопартийца, главу бюджетного комитета Дениса Рода разрешить продление контракта.